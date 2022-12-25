بروتوكول تعاون بين "القوى العاملة" و"مصر للطيران"

شهد وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، اليوم الأحد ، بديوان عام الوزارة، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، لتسهيل إصدار تذاكر الطيران للوزارة في المهمات الرسمية، للسفر على خطوط الشركة.

وأكد الوزير أهمية التعاون المثمر بين "الوزارة" و"الشركة"، بإعتبارها شركة رائدة في مجال الطيران، وتقديم الخدمات الجوية ، وتيسير الرحلات الدولية لمعظم بلدان العالم..

وقع البروتوكول من جانب الوزارة محمد ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، ومن جانب الشركة محمد فرحات رئيس القطاع التجاري لشركة مصر للطيران.