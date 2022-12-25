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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالتعاون مع الأزهر.. قومي المرأة ينظم ورش عمل للمقبلين على الزَّواج

صدى البلد

يطلق المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف، فعاليات ورش العمل المتوازية "للمقبلين على الزَّواج"، والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة “ويل سبرنج”، ومبادرة "معاً لنبقى"  بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تنطلق اليوم، الأحد، أولى فعاليات ورشة العمل بقرية العدوة بمحافظة أسوان.

يتناول البرنامج عدة موضوعات بهدف بناء أسر سوية سليمة والحفاظ على استقرارها من خلال الحديث مع البنات والشباب المقبلين على الزواج فى المحافظة، والتعرف  على توقعاتهم عن فكرة الزواج، وتعريفهم  بمهارات التواصل الإيجابي مع شريك الحياة، وكيفية التعامل مع المشكلات والتحديات التى تواجه كل أسرة، وأسس تربية الأبناء تربية سوية.

وتأتى ورش عمل المقبلين على الزواج في ضوء أنشطة وفعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وضمن برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة.

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