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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما 50 طربة حشيش في حملة أمنية بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت مباحث قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، من ضبط عاطلين بحوزتهما 50 طربة من مخدر الحشيش ومبلغ مالي، خلال استعدادهما لترويجها على عملائهما.

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تلقى اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية ، إخطارا من الرائد بسام حشكل رئيس قسم ثان طنطا ، بضبط عاطلين مقيمين بدائرة قسم ثان طنطا  لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم،وبحوزتهما 50 طربة من مخدر الحشيش ومبلغ مالي.

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وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط  اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار،  والمبلغ المالي حصيلة  الاتجار، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

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