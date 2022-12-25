قبل الكريسماس.. 3 طرق طبيعية فعالة للتخلص من جفاف البشرة نهائيا

يمكن أن يحدث جفاف الجلد لفترات طويلة ، بسبب عادات الاستحمام اليومية فيؤدي الاستحمام بالماء الساخن وتنظيف نفسك بالمنشفة، والطقس الشتوي السيئ إلى نقص الزيوت الطبيعية في بشرتك مع تقدمك في العمر.

ضع في اعتبارك إضافة علاج طبيعي إلى روتين العناية بالبشرة في المنزل، في الواقع ، قد تكون مكونات علاجات البشرة الجافة موجودة بالفعل في مطبخك.

طرق طبيعية لترطيب البشرة في الشتاء

الأفوكادو

يعد صنع قناع الأفوكادو منزليًا طريقة طبيعية أخرى لتهدئة البشرة الجافة، يمكنك هرس نصف ثمرة أفوكادو وخلطها بملعقة صغيرة من زيت الزيتون ؛ يمكنك أيضًا إضافة 1 ملعقة كبيرة من العسل للبشرة شديدة الجفاف.

ضعي القناع على وجهك واتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم اغسليه.

يجب أن تشعر بشرتك بالترطيب ، لكن يمكنك مضاعفة تأثير الترطيب عن طريق وضع المرطب المعتاد أيضًا.

قشري وجهك بقناع دقيق الشوفان بالعسل

كما أن دقيق الشوفان يصنع مقشرًا أو قناعًا رائعًا، اخلطي ملعقتين كبيرتين من الشوفان مع ملعقة كبيرة من العسل وقليل من الماء.

ثم فركه على بشرتك، يمكنك استخدامه فقط لتقشير وغسله على الفور ، أو تركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة كقناع مهدئ ثم ضعي المرطب