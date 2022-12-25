تهاجم المارة.. سكان المرج الجديدة يشكون من تجمعات كبيرة للكلاب الضالة

أرسل القارئ احمد فؤاد شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد يتضرر فيها من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير في المنطقة التي يسكن بها.

وقال أحمد فؤاد في شكواه: نعاني نحن سكان شارع الزهرة بالمرج الجديدة من انتشار الكلاب الضالة باعداد كبيرة جدا ليلا وفي الصباح الباكر وقامت هذه الكلاب بالهجوم علي عشة الفراخ الخاصة بنا والتهام نصف الفراخ الموجودة بها.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رائفة بسكان المنطقة وحتى نتجنب حدوث كارثة إنسانية.

ويمكن التواصل مع مقدم الشكوى على رقم 01099528488.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.