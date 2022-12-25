عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|إوعى تعمل الـ update الجديد لموبايلات iPhone .. و6 تطبيقات مفيدة وحديثة لا غنى عنها في هاتفك

أخبار التكنولوجيا|إوعى
أخبار التكنولوجيا|إوعى تعمل الـ update الج

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

الأخير أطلقه هاكرز.. أفضل بدائل تويتر لعام 2022

 

تحسر مستخدمو تويتر Twitter على الخدمة منذ وقت طويل، حتي قبل استحواذ إيلون ماسك Elon Musk على الشركة، ومع ذلك ظلوا مدمنين على استخدام المنصة فهي تقدم مزيجًا قويًا من الأخبار، والرأي، والكوميديا، وتناقش مجموعة من الموضوعات المهمة التي لا يمكن التنبؤ بها، مما جعلها لا تزال قائمة على مدار عقد من الزمان على الرغم من الصعوبات التي تواجهها.

 

بـ 2600 جنيه.. موبايل تاتش من سامسونج بمواصفات جبارة لمحدودي الدخل

 

حصل هاتف سامسونج الاقتصادى Galaxy A02s، على آخر تحديث رئيسي لنظام التشغيل أندرويد، حيث ينضم الجهاز إلى هاتف Galaxy A02s، للحصول على تحديث Android 12، والذي يعد آخر تحديث رئيسي لنظام التشغيل للجهاز منخفض التكلفة.

 

لعشاق شاومي.. 6 تطبيقات مفيدة وحديثة لا غني عنها في هاتفك

 

تعد سلسلة شاومي الرائدة Redmi Note 11، واحدة من أكثر الهواتف عالية الجودة إثارة للاهتمام في السوق حاليا، فهي تتميز بمزايا ومواصفات تقنية جيدة بما يكفي لمعظم المستخدمين، ولكن لتحقيق أقصى استفادة منها، من الضروري أن يكون لديك سلسلة من التطبيقات التي تساعد في تحقيق أقصى استفادة من هذه الأجهزة، لهذا السبب، قمنا بإدراج قائمة من أفضل التطبيقات التي يمكنك تثبيتها على هواتف شاومي المميزة.

 

لا تتجاهلها.. 5 علامات تدل على تعرض هاتفك إلى التجسس

 

في الوقت الحالي، أصبحنا نعتمد على الهواتف الذكية بشكل متزايد في كل أمور حياتنا، فهذه الحواسيب الصغيرة قوية بما يكفي لتخزين حياتنا الرقمية بأكملها، ونظرا لأنها سهلة الاستخدام فهي تحمل معلوماتنا الشخصية الحساسة وتقوم بتخزين الصور والمحادثات الخاصة بنا، والتي بسببها قد تكون هدفا لعمليات التجسس التي يشنها قراصنة الإنترنت بشكل متزايد.

 

 

بخصم مُغرٍ.. اعرف سعر ومواصفات جوال آيفون 12 في السعودية

 

سعر ومواصفات جوال آيفون 12 في السعودية، تضم سلسلة آبل الرائدة العديد من المميزات والتحسينات المهمة عن طراز الشركة السابق آيفون 11، أبرزها أداء قوى بفضل معالج آبل المطور A15 Bionic، بالإضافة إلى عمر بطارية أطول، وبعض التحسينات على الكاميرا لالتقاط صورا أفضل في الإضاءة منخفضة، فإذا كنت تتساءل عن سعر ومواصفات جوال آيفون 12 في السعودية، سنوضحها إليك خلال السطور التالية.

 

إوعى تعمل الـ update الجديد لموبايلات iPhone .. اعرف السبب

 

أبلغ بعض مستخدمي هواتف آيفون الأحدث iPhone 14 Pro و Pro Max عن مشكلة ظهور خطوط أفقية تظهر على شاشاتهم عند بدء تشغيل هواتفهم، وتظهر الخطوط بشكل عشوائي وتختفي بعد بضع ثوان.  

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة النائب مصطفى كامل بعد تعرضه لغيبوبة سكر أثناء قيادة سيارته بمحيط مجلس الشيوخ

الدولار بـ23 جنيها والذهب ينهار.. 3 مفاجآت تسعد المصريين بعد رفع الفائدة

شاهد.. العناية الإلهية تنقذ ابن المطرب أحمد شيبة من موت محقق.. تفاصيل

الدولار يسقط بالسوق السوداء.. تراجع 12 جنيها ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن دعوى تختصم الخطيب وتخص عمومية الأهلي

مش هيلعب.. شرط صارم من الفيفا لإنهاء أزمة غرامة كهربا

بعد 10 أشهر زواجا.. اكتشفت أن زوجها امرأة.. تفاصيل مثيرة

يظهر أمام الأهلي اليوم .. شوبير يكشف اسم لاعب جديد ينضم إلى الزمالك

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا.. إجراءات فورية لحماية الأطفال في تيك توك وخطوات منع فيسبوك من التجسس

أخبار التكنولوجيا.. فيسبوك تدفع غرامة قياسية لتسوية فضيحة كامبريدج أناليتيكا.. أكبر الأعطال التي شهدتها تطبيقات الإنترنت خلال 2022

أخبار التكنولوجيا| تيك توك تتجسس على صحفيين من الولايات المتحدة.. جوجل يعلن حالة طوارئ بسبب ChatGPT

أخبار التكنولوجيا|تعرف على المنشورات الأكثر إعجابا في تاريخ إنستجرام.. أفضل 8 هواتف ذكية جديدة للشراء في عام 2023

أخبار التكنولوجيا|لو موبايلك بطيء واتساب السبب..هواوي تعلن عن لاب توب جديد باهظ التكلفة

أخبار التكنولوجيا| كيف تحذف قصص فيسبوك Facebook Stories؟.. وتخلص من إزعاج الأشخاص لك على سناب شات

أخبار التكنولوجيا | أفضل 5 حيل في واتساب ..تغريم Fortnite بـ250 مليون دولار

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك: سأستقيل فور العثور على شخص أحمق بما يكفي لقبول هذا المنصب.. وزوكربيرج: منشور ميسي رافعا كأس العالم هو الأكثر إعجابا في تاريخ إنستجرام

ترشيحاتنا

أمطار وبرق ورعد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة .. فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة عسل أبيض قبل النوم ؟

الأرصاد تحذر من عدم استقرار درجات الحرارة وسيول ورعد على بعض المحافظات

المتهم بقيادة دراجة بخارية أعلى الرصيف بقصر النيل " كنت مستني صديقي"

70 دقيقة.. التعادل السلبي يخيم على لقاء الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

بعد قرار طالبان.. إيران: مستعدون لمساعدة الأفغانيات للحصول على حقهن في التعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تزوجت منة شلبي من نجم شهير؟| التفاصيل الكاملة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الكشري الأصفر؟ فوائد عديدة

رانيا يوسف بإطلالة مثيرة للجدل مع أحمد الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا

أحلى من بناتها.. إطلالة زوجة الحضري في حفل زفاف نجلتها| شاهد

فيديو

بدلة رقص وشيشة.. لقطات مثيرة في حنة وزفاف ابنة عصام الحضري|فيديوجراف

كواليس تصادم أتوبيس جمصة المحمل بالطلاب وسيارة نقل

حققت مكاسب غير متوقعة.. حكاية البلوجر رهف وجوز صاحبتها

مهرجانات ورقص وزغاريد الفنانين.. أبرز اللقطات في حفل خطوبة رنا رئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ