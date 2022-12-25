أخبار التكنولوجيا|إوعى تعمل الـ update الجديد لموبايلات iPhone .. و6 تطبيقات مفيدة وحديثة لا غنى عنها في هاتفك

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تحسر مستخدمو تويتر Twitter على الخدمة منذ وقت طويل، حتي قبل استحواذ إيلون ماسك Elon Musk على الشركة، ومع ذلك ظلوا مدمنين على استخدام المنصة فهي تقدم مزيجًا قويًا من الأخبار، والرأي، والكوميديا، وتناقش مجموعة من الموضوعات المهمة التي لا يمكن التنبؤ بها، مما جعلها لا تزال قائمة على مدار عقد من الزمان على الرغم من الصعوبات التي تواجهها.

حصل هاتف سامسونج الاقتصادى Galaxy A02s، على آخر تحديث رئيسي لنظام التشغيل أندرويد، حيث ينضم الجهاز إلى هاتف Galaxy A02s، للحصول على تحديث Android 12، والذي يعد آخر تحديث رئيسي لنظام التشغيل للجهاز منخفض التكلفة.

تعد سلسلة شاومي الرائدة Redmi Note 11، واحدة من أكثر الهواتف عالية الجودة إثارة للاهتمام في السوق حاليا، فهي تتميز بمزايا ومواصفات تقنية جيدة بما يكفي لمعظم المستخدمين، ولكن لتحقيق أقصى استفادة منها، من الضروري أن يكون لديك سلسلة من التطبيقات التي تساعد في تحقيق أقصى استفادة من هذه الأجهزة، لهذا السبب، قمنا بإدراج قائمة من أفضل التطبيقات التي يمكنك تثبيتها على هواتف شاومي المميزة.

في الوقت الحالي، أصبحنا نعتمد على الهواتف الذكية بشكل متزايد في كل أمور حياتنا، فهذه الحواسيب الصغيرة قوية بما يكفي لتخزين حياتنا الرقمية بأكملها، ونظرا لأنها سهلة الاستخدام فهي تحمل معلوماتنا الشخصية الحساسة وتقوم بتخزين الصور والمحادثات الخاصة بنا، والتي بسببها قد تكون هدفا لعمليات التجسس التي يشنها قراصنة الإنترنت بشكل متزايد.

سعر ومواصفات جوال آيفون 12 في السعودية، تضم سلسلة آبل الرائدة العديد من المميزات والتحسينات المهمة عن طراز الشركة السابق آيفون 11، أبرزها أداء قوى بفضل معالج آبل المطور A15 Bionic، بالإضافة إلى عمر بطارية أطول، وبعض التحسينات على الكاميرا لالتقاط صورا أفضل في الإضاءة منخفضة، فإذا كنت تتساءل عن سعر ومواصفات جوال آيفون 12 في السعودية، سنوضحها إليك خلال السطور التالية.

أبلغ بعض مستخدمي هواتف آيفون الأحدث iPhone 14 Pro و Pro Max عن مشكلة ظهور خطوط أفقية تظهر على شاشاتهم عند بدء تشغيل هواتفهم، وتظهر الخطوط بشكل عشوائي وتختفي بعد بضع ثوان.