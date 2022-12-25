المصريين الأحرار يشارك احتفال الأرمن الكاثوليك وينقل تهنئة رئيس الحزب

شارك حزب المصريين الأحرار احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد ميلاد السيد المسيح برئاسة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الأسكندرية للأرمن الكاثوليك وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع بمصر الجديدة .

وحضر ممثلا للحزب الدكتورة هبه واصل الأمين العام ورئيس اللجنة الاقتصادية، وريمون ناجى عضو المكتب السياسي ومدير المركز الإعلامي، ومحمد عبد العليم عضو الهيئة العليا، وبهاء خلف مدير تصوير المركز الإعلامي.

وشهد الاحتفال مندوب عن الرئيس محمد يحيي أمين سر الرئاسة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، وقنصل أرمينيا، ومندوب عن وزارة الداخلية، والأوقاف، ومفتي الجمهورية، والانبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس مندوب عن البابا تواضروس، وباسل سكوتي سكرتير اول سفارة الجمهورية السورية وعددا من الشخصيات والسفراء

ونقل الوفد المشارك تهنئة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب إلي مطران الأرمن الكاثوليك، خالص التهاني لأبناء الكنيسة بأرض مصر الحاضنة للجميع وان يديم الدعوات والصلوات من أجلها لتظل صامدة مثابرة ورايتها خفاقة.

وأكد وفد الحزب خلال مشاركته في احتفال عيد الميلاد، أن مصر التي كانت ملجأ للامان للعائلة المقدسة ستظل لواء ومظلة السلام للجميع.