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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفد المصريين الأحرار يحضر احتفال "الأسقفية" بأعياد الميلاد

حزب المصريين الأحرار
حزب "المصريين الأحرار"

شارك وفد رسمي من حزب "المصريين الأحرار" احتفالات الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

واستقبل المطران الدكتور سامي فوزى شحاته، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وفد المصريين الأحرار بالإنابة عن الدكتور عصام خليل رئيس الحزب والدكتورة هبه واصل الأمين العام.

حيث ضم وفد الحزب  ريمون ناجى، عضو المكتب السياسي ومدير المركز الإعلامي، وأعضاء الهيئة العليا محمد البنا، وبسمة العقدة، ومحمد عبدالعليم، وعلاء الشيخ، عضو المركز الإعلامي، وبهاء خلف مدير التصوير بالمركز الإعلامي لتهنئة الكنيسة الاسقفية بالاعياد.

وسلم الكاتب ريمون ناجى، عضو المكتب السياسي درع تذكارياً من الحزب للتهنئة إلي مطران الأسقفية ونقل تهنئة رئيس الحزب والأمين العام، وتطرق الحديث إلي تباحث أوجه التعاون لخدمة الوطن والمواطن.

وبدوره أعرب المطران سامى عن امتنانه وتقديره علي تلك اللافته الرقيقة وحرص المصريين الأحرار ورئيسه علي التواجد وإرسال وفود لحضور الصلوات والتهنئة.

وشهد الاحتفال حضور محمد رضا أمين رئاسة الجمهورية ممثلا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، وسفراء دولة المملكة المتحدة بالقاهرة، ودولة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، و المملكة الهولندية، مندوبين عن البابا تواضروس والشيخ أحمد الطيب ومفتي الجمهورية،  ووزير الأوقاف، ومحافظ القاهرة

المصريين الأحرار البابا تواضروس الاسكندرية مجلس النواب مفتى الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الولايات المتحدة محافظ القاهرة

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