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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"التنسيقية" تلتقي قيادات حزب "الوفد" للنقاش في قضايا الحوار الوطني

صدى البلد

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعدد من قيادات حزب الوفد، ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية، في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني مع كافة تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.


وتناول اللقاء أهم الملفات المطروحة من حزب الوفد في الحوار الوطني، وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية، التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاوره الرئيسية الثلاثة، ودعا الكيانات السياسية لإجراء حوارات مجتمعية حولها.


ويأتي هذا اللقاء، في إطار حرص التنسيقية على تعزيز الحوار السياسي بين مختلف القوى السياسية بشأن قضايا الوطن والمجتمع المصري، وتعظيم الاستفادة من المساحات المشتركة بين الجميع في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتحقيق الصالح العام.

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