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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

للمرة الخامسة.. انتخاب حمدي عبد التواب عضوا بمجلس إدارة نادي القضاة

صدى البلد

فاز المستشار حمدي معوض عبدالتواب، وكيل نادي القضاة، بعضوية مجلس إدارة نادي قضاة مصر للمرة الخامسة على التوالي، وذلك في انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة النادي. 

وترشح المستشار حمدي معوض عبدالتواب، على مقعد المستشارين، ضمن قائمة المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس النادي، التي اكتسحت الانتخابات. 

وكان قد أعلن المستشار محمد رضا شوكت رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، فوز المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض، بمنصب رئيس النادي، وذلك للدورة الثالثة على التوالي.

وفاز بعضوية مجلس إدارة نادي القضاة عن المقاعد المخصصة للمستشارين وعددها 5 مقاعد كل من المستشارين أبو الحسين فتحي قايد  2418 صوتا ومحمد صبحي خليفة 2182 صوتا، وحازم رسمي 2448 صوتا، وحازم أبو سديرة 2110 أصوات، وحمدي معوض عبد التواب 1735 صوتا، وجميعهم من قائمة المستشار محمد عبد المحسن.

كما فاز بعضوية بمقاعد رؤساء المحاكم والقضاة بمجلس الإدارة، كل من شادي خليفة 2359 صوتا وأحمد سمير الجمال 2239 صوتا، ومحمد بهاء جمال الدين 1750 صوتا، محمود زيدان 2210 أصوات، ويوسف أسامة فرحات 1642 صوتا.

وفاز بالمقاعد المخصصة للنيابة العامة كل من محمد هاني عبد الجابر 2740 صوتا، وعمرو طنطاوي 2672 صوتا، وكريم الزقرد 2825 صوتا ورامي حسن 2773 صوتا ومحمد عصام عيسى 2617.

وفاز المستشار عبد الستار إمام 1918 صوتا، وذلك بالمقعد المخصص للمستشارين المتقاعدين.

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