محمد ضاحي: 11 مليون مريض سكر في مصر مشمولين بمظلة التأمين الصحي

قال الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن التوعية بالسكري يعد أحد محاور اهتمامات الهيئة، مشيرا إلى أن مظلة التأمين الصحي تشمل حوالي ٦٨ مليون مصري، وبحسب إحصائيات الاتحاد الدولي للسكر فإن نسبة الإصابة بالسكري تصل إلى 15% منهم، وهو ما يعني أن هناك حوالي ١١مليون مواطن تشملهم مظلة التأمين الصحي بالعلاج والفحوصات وكل ما يحتاجه علاج السكري.

وأوضح "ضاحي" أنه مع تطور سبل العلاج الدوائي ووجود خيارات علاجية متعددة، تحرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على توفير أحدث العلاجات التي يحتاجها المصاحبين للسكري وفق أحدث التوصيات العالمية في العلاج، وكذلك توفير أحدث أنواع الأنسولين للمنتفعين تحت مظلة التأمين الصحي، ويتسع المجال في خدمة أبناء الهيئة العامة للتأمين الصحي من السكري من النوع الأول من الأطفال ليشمل توفير مستلزمات التحليل وقياس ومتابعة مستوى السكر في الدم من أجهزة قياس السكر ومستلزماتها بالمجان.

وأكد الدكتور محمد ضاحي أن الاهتمام بالتحول من الرعاية العلاجية إلى الرعاية الصحية يأتي على قمة أولويات الهيئة العامة للتامين الصحي.