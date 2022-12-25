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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش عارف أوصف إحساسي.. عصام الحضرى يوجه رسالة لنجلته بعد زفافها

صدى البلد

وجه عصام الحضري مدرب حراس مرمي منتخب مصر، رسالة إلى ابنته؛ بعد حفل زفافها الكبير أمس.

ونشر الحضري، مقطع فيديو له رفقة ابنته، وعلق عليه: "مش عارف أوصف إحساسي ومشاعري، بجد حاسس بحاجات كتير مختلفة، فرحان بيكي وبفرحتك، وفي نفس الوقت زعلان إنك خرجتي من بيتي لبيت جوزك، وبرضو خايف عليكي، بس في النهاية مش بتمنى من ربنا غير إني دايما أشوفك سعيدة، وأنا دايما سندك وفي ضهرك، مبروك يا حبيبتي".

واحتفل عصام الحضري مدرب حراس مرمي منتخب مصر للشباب، بعقد قران ابنته شاهندا في حفل عائلي اقتصر على حضور المقربين فقط.

يأتي ذلك بعد عام من احتفال عصام الحضري بخطبة ابنته شاهندا على شاب يدعى عمرو صلاح، وحضر الزفاف العديد من الشخصيات العامة.

حضر عصام الحضري مباريات كأس العالم في قطر خلال الفترة الماضية، برفقة زوجته، وحرص على دعم منتخب المغرب في مبارياته المهمة.

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