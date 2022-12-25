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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يجب فصل الديك عن الفراخ..مفاجأة بشأن البيض المخصب..تعرف عليها

البيض
البيض

كشفت شيرين زكي رئيس لجنة السلامة الغذائية في نقابة الأطباء البيطريين، تفاصيل البيض المخصب بالأسواق.

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وقالت شيرين زكي رئيس لجنة السلامة الغذائية في نقابة الأطباء البيطريين،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "البيض المخصب منتشرة بكثرة بين الناس".

 

وأضافت شيرين زكي رئيس لجنة السلامة الغذائية في نقابة الأطباء البيطريين،: "البيض المخصب موجود من زمان، والبيت المخصب هو البيض البلدي وهو بيض بلدي مخصب".

 

وأشارت شيرين زكي رئيس لجنة السلامة الغذائية في نقابة الأطباء البيطريين،: "البيض البلدي بيض مخصب لأن المربية في المنزل لم تقوم بفصل الديك عن الفراخ فيكون البيض مخصب".
 

البيض المخصب البيض الأطباء شيرين زكي

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