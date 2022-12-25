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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء جديد من السعودية بشأن المنتجات الوطنية.. تفاصيل

السعودية
السعودية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم الأحد، البدء في إصدار خدمة شهادات المنشأ عبر الموقع الإلكتروني للوزارة اعتبارا من مطلع شهر يناير المقبل.

وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أن ذلك جاء تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة، مؤكدة أنها تعمل على استكمال تطوير وتحسين الأنظمة التشريعية والتقنية المتعلقة بالخدمة.

وأضافت أن شهادة المنشأ تتضمن 5 نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ النموذج الموحد لدول الخليج العربية عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي معها اتفاقيات تجارة حرة.

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كما تتضمن أيضا نموذج شهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية لباقي الدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية “النموذج العام”، وشهادة المنشأ نموذج “A” الخاصة بنظام الأفضليات المعمم.

وتأتي شهادة المنشأ كوثيقة تفيد بأن البضاعة المصدرة إلى الخارج ذات منشأ وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، كما تستهدف شهادة المنشأ المنشآت الصناعية ومالكي السجلات التجارية من الشركات والمؤسسات بالإضافة إلى المراكز التجارية والورش، والأفراد من المزارعين والصيادين وغيرهم.

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