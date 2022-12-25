نقص كبير.. أزمة خطيرة تهدد الشرطة الأمريكية

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بأن الشرطة الأمريكية تواجه أزمة، حيث قال العديد من قادة الشرطة إن مستويات التوظيف لم تنتعش بعد موجة الاستقالات التي بدأت مع اضطرابات عام 2020.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الشرطة الأمريكية، تحاول التغلب على نزوح الضباط والانخفاض المفاجئ في طلبات الخدمة، حيث تقدم بعض الوكالات مكافآت تصل قيمتها إلى عشرات الآلاف من الدولارات لجذب الضباط من الإدارات الأخرى لنقلهم.

وذكرت “نيويورك تايمز” أن عددا من رؤساء أقسام الشرطة، ذكروا إن إداراتهم فقدت مئات الضباط الذين بدأوا في ترك الخدمة منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وموجة الاضطرابات في عام 2020 بسبب وفاة الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، والاحتجاجات وأعمال الشغب واسعة النطاق.

وحسب الصحيفة الأمريكية، قال علماء الاجتماع إن عدد حالات التسريح من الشرطة في الولايات المتحدة في عام 2021 زاد بنسبة 43% مقارنة بعام 2019.

وفي مؤتمر عقد مؤخرا في واشنطن منتدى البحوث التنفيذية للشرطة، وهو منظمة لسياسة إنفاذ القانون،

وفي وقت سابق، قال مسؤولون من إدارات الشرطة في جميع أنحاء البلاد، في مؤتمر عقده منتدى البحوث التنفيذية للشرطة، وهو منظمة لسياسة إنفاذ القانون، إنهم يواجهون نقصا فادحا ولم يعثروا على عدد كاف من الأشخاص المستعدين والقادرين على محاربة الجريمة.