عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نقص كبير.. أزمة خطيرة تهدد الشرطة الأمريكية

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بأن الشرطة الأمريكية تواجه أزمة، حيث قال العديد من قادة الشرطة إن مستويات التوظيف لم تنتعش بعد موجة الاستقالات التي بدأت مع اضطرابات عام 2020.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الشرطة الأمريكية، تحاول التغلب على نزوح الضباط والانخفاض المفاجئ في طلبات الخدمة، حيث تقدم بعض الوكالات مكافآت تصل قيمتها إلى عشرات الآلاف من الدولارات لجذب الضباط من الإدارات الأخرى لنقلهم.

وذكرت  “نيويورك تايمز” أن عددا من رؤساء أقسام الشرطة، ذكروا إن إداراتهم فقدت مئات الضباط الذين بدأوا في ترك الخدمة منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وموجة الاضطرابات في عام 2020 بسبب وفاة الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، والاحتجاجات وأعمال الشغب واسعة النطاق.

اعتراف صادم.. أوكرانيا تكشف موعد تخلي أمريكا عنها

العام المقبل.. روسيا وأمريكا على وشك الاشتباك العسكري المباشر

وحسب الصحيفة الأمريكية، قال علماء الاجتماع إن عدد حالات التسريح من الشرطة في الولايات المتحدة في عام 2021 زاد بنسبة 43% مقارنة بعام 2019.

وفي مؤتمر عقد مؤخرا في واشنطن منتدى البحوث التنفيذية للشرطة، وهو منظمة لسياسة إنفاذ القانون،

وفي وقت سابق، قال مسؤولون من إدارات الشرطة في جميع أنحاء البلاد، في مؤتمر عقده منتدى البحوث التنفيذية للشرطة، وهو منظمة لسياسة إنفاذ القانون، إنهم يواجهون نقصا فادحا ولم يعثروا على عدد كاف من الأشخاص المستعدين والقادرين على محاربة الجريمة.

واشنطن كورونا الولايات المتحدة الشرطة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار بـ23 جنيها والذهب ينهار.. 3 مفاجآت تسعد المصريين بعد رفع الفائدة

قرار عاجل من كولر بعد تعادل الأهلي مع سموحة في الدوري

شهادات بنكية جديدة بعائد 20% في مصر.. تفاصيل

حكم قضائى عاجل بشأن منع ظهور محمد رمضان بالإعلام

قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن دعوى تختصم الخطيب وتخص عمومية الأهلي

وفاة النائب مصطفى كامل بعد تعرضه لغيبوبة سكر أثناء قيادة سيارته بمحيط مجلس الشيوخ

بعد 10 أشهر زواجا.. اكتشفت أن زوجها امرأة.. تفاصيل مثيرة

مش هيلعب.. شرط صارم من الفيفا لإنهاء أزمة غرامة كهربا

ترشيحاتنا

أشبه بأوروبا.. تساقط الثلوج على جبل اللوز بالمملكة السعودية

سقوط الكبار .. سموحة والمقاولون شفرة معقدة أمام الأهلي والزمالك بالدوري المصري

الحكومة: توفير مستلزمات الإنتاج لتشغيل المصانع بكامل طاقتها

سيناريوهات مرعبة.. الجيش الروسي يستعد لاجتياح أوكرانيا بالكامل

انظروا لمشجعي المنافس.. كولر يوجه رسالة نارية لـ لجمهور الأهلي

الحكومة: كل من استغل أزمة الدولار الفترة الماضية خسر ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو يوسف وكنده وإياد نصار.. أبرز الحضور في عزاء والد جومانا مراد

ملابس لافتة.. سارة سلامة تستعرض جمالها في الكريسماس| شاهد

سبب لن تتوقعه وراء حدوث دهون البطن.. تعرف عليه

فستان جرئ .. ياسمين الخطيب تتألق في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

متحور يوم القيامة.. فيروس جديد يثير قلق البشرية.. تفاصيل

موقف مصر.. الشتاء الأسوأ والأمطار والثلج تضرب العالم

استقبال حافل.. مئات الإندونيسيين يحملون أسامة الازهري على الأعناق

بدلة رقص وشيشة.. لقطات مثيرة في حنة وزفاف ابنة عصام الحضري|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ