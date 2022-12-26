بعد موافقة الشيوخ نهائيا.. تعرف على مهام صندوق مصر الرقمية بالقانون

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وبصفة نهائية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

ونصت المادة (2) على أن يهدف الصندوق الى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة الرقمية، وضمان استدامتها، فضلًا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية.

وحددت المادة (3) مهام صندوق مصر الرقمية حيث نصت على ان يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الواردة بالمادة (2) من هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:

1. العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.

2. دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية.

3. دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.

4. دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.

5. توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.

6. تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.

7. دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.