توت بري.. أحمر شفاه يقي من فيروس كورونا وإيبولا.. تفاصيل

قد لا يلفت أحمر الشفاه الكرز الأحمر الجريء الانتباه فقط، ولكنه قد يحمي من الجراثيم المزعجة وفيروس كورونا وإيبولا .

وطور فريق بحث إسباني أحمر شفاه مملوء بالتوت البري يمكنه درء الفيروسات ، وحتى المساعدة في حماية مرتديها من الأنفلونزا وفيروس كورونا وحتى الإيبولا.

ويستفيد من المركبات الموجودة في الفاكهة المسماة بوليفينول ، والتي يمكنها تعطيل الفيروسات عن طريق تغيير البروتينات في أغشيتها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومع مخاوف الخبراء من أن كورونا سيظل منتشرًا بين السكان لسنوات متتالية ، إلى جانب المضايقات السنوية المنتظمة مثل الأنفلونزا ، يأمل العلماء أن يكون أحمر الشفاه بديلاً مناسبًا للموضة.



البحث السابق عن مستخلص التوت البري ضئيل ، لكن الدراسات أظهرت أنه يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات ، مما دفع الباحثين إلى مزيد من التحقيق فيه.

في عام 2020 ، وجد باحثون من مدريد أن التوت البري له تأثير مضاد للجراثيم ضد مسببات الأمراض التي يمكن أن تسبب التهابات اللثة.

ووجدت دراسة أخرى أجراها باحثون أستراليون في عام 2012 أن عصير التوت البري محمي من المكورات العنقودية الذهبية - وهي جرثومة يحملها ما يقرب من 30 في المائة من الناس في أنوفهم ويمكن أن تسبب الالتهابات.

ووجدت أبحاث أخرى أجراها علماء كنديون أن عصير التوت البري أوقف نشاطين آخرين من الفيروسات.

تعود خصائص التوت البري العلاجية إلى مادة البوليفينول الموجودة في الفاكهة والتي تتفاعل مع أغشية الفيروسات وتغير البروتينات السكرية الخاصة بها ، مما يؤدي إلى تعطيلها تمامًا، كما ثبت أن التوت قوي جدًا في محاربة الإشريكية القولونية والمبيضات البيضاء.