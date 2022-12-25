عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غدا.. نظر محاكمة مزارع وشقيقته لاتهامهما بقتل ربة منزل

شعار المحكمة
شعار المحكمة

تنظر غدا محكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة محاكمة مزارع وشقيقته، لاتهامهما بقتل ربة منزل وذلك للاطلاع.

تفحم سيارة نقل وجزء من كوبري بشارع أحمد فخري في مدينة نصر.. صور

بالصور.. اللقطات الأولى لحريق هائل اندلع أسفل أحد الكباري في مدينة نصر

 كان المستشار سعود محمد نجيب المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال "م.ر.ع.ف.س"، 38 عامًا، مزارع ويقيم بقرية الشيخ مبارك، التابعة لمركز البرلس، وشقيقته "ر"، 40 عامًا، ربة منزل، وتقيم بالساحل البحري التابعة لمركز البرلس، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنهما في يوم 30 يناير 2022، بدائرة مركز البرلس قتلا المجني عليها علياء.ع.ا.ع.  بسبب خلافات بينهما. 

وكشف أمر إحالة المتهمين أن المتهم الأول المزارع ارتكب قتل المجني عليها المذكورة عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك على إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسلاح أبيض "سكين" بأن كال لها ضربتين استقرت إحداهما بكتفها، والأخرى بعنقها محدثًا إصابتها، التي أودت بحياتها قاصدًا من وراء ذلك إزهاق روحها.

 وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المنقولات الخاصة بالمجني عليها عبارة عن هاتفين جوالين، ومصوغات ذهبية، وذلك عقب إتمام جريمته في مصيف بلطيم، كما وجه له اتهامًا بإحرازه سلاح أبيض، وأداه سكين، جركن بنزين بغير ترخيص، وبدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية لحملهما.

 

جنايات كفر الشيخ مزارع محاكمة مزارع قتل ربة منزل أخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار بـ23 جنيها والذهب ينهار.. 3 مفاجآت تسعد المصريين بعد رفع الفائدة

قرار عاجل من كولر بعد تعادل الأهلي مع سموحة في الدوري

شهادات بنكية جديدة بعائد 20% في مصر.. تفاصيل

حكم قضائى عاجل بشأن منع ظهور محمد رمضان بالإعلام

متحور يوم القيامة.. الصحة العالمية توضح حقيقة عودة الحظر والإغلاق في العالم

قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن دعوى تختصم الخطيب وتخص عمومية الأهلي

بعد 10 أشهر زواجا.. اكتشفت أن زوجها امرأة.. تفاصيل مثيرة

وفاة النائب مصطفى كامل بعد تعرضه لغيبوبة سكر أثناء قيادة سيارته بمحيط مجلس الشيوخ

موضوعات متعلقة

حدث ليلاً| انخفاض أسعار الذهب بعد رفع الفائدة وعيار21 الآن مفاجأة..القصة الكاملة لحريق كوبري بمدينة نصر.. حراس مرمى 3 دول عربية يتنافسون على لقب الأفضل في العالم

الدخان يغطي سماء مدينة نصر و6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق أسفل كوبري|فيديووصور

بالصور.. اللقطات الأولى لحريق هائل اندلع أسفل أحد الكباري في مدينة نصر

الغلق فوري.. 7 تحذيرات من الحكومة بشأن السلع

سلخانة داخل مركز علاج الإدمان.. القصة الكاملة لسقوط 4 أشخاص في المقطم|صور

عروس تتخلص من خطيبها داخل الشقة بالمحلة.. واعترافات مثيرة للمتهم بإزهاق روح قاصر السلام.. إقرأ الحادثة

خاتم ألماس.. إحالة الفنانة ليلى غفران للمحاكمة| تفاصيل

القصة الكاملة لأزمة الفنانة منة شلبي في واقعة حيازتها مخدرات بالمطار.. نشرة الحوادث

ترشيحاتنا

هل تأخرت تأخر سيارات الإسعاف في الوصول لصالة حسن مصطفى.. وزير الشباب يجيب بالفيديو

روسيا: العالم على شفا حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية لكن سنحاول منعها

أحكام المرأة في العمرة .. الأزهر للفتوى يوضح 9 أمور مهمة

تعطيل الدراسة غدًا بـ 4 مناطق.. تفاصيل 24 ساعة من الطقس العاصف والأمطار الغزيرة

إنهاء الحرب.. جنرال أمريكي يفجر مفاجأة بشأن عرض روسيا للتفاوض مع أوكرانيا

مركز الأزهر: يجوز لمن أحرمت أخذ العقاقير الطبية لمنع الحيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير اللاتيه الساخن زي المحلات

اليوبيل الذهبي لجمعية نقاد السينما.. تكريم يسري نصر الله وكمال رمزي

مبسوطة بمشهد القبلة في الفيلم.. ماذا قالت بطلة صاحبتي عن اللقطات الجريئة

لو عندك كحة.. هذه المشروبات تخلصك منها في الحال

فيديو

أشبه بأوروبا.. تساقط الثلوج على جبل اللوز بالمملكة السعودية

متحور يوم القيامة.. فيروس جديد يثير قلق البشرية.. تفاصيل

موقف مصر.. الشتاء الأسوأ والأمطار والثلج تضرب العالم

استقبال حافل.. مئات الإندونيسيين يحملون أسامة الازهري على الأعناق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ