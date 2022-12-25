غدا.. نظر محاكمة مزارع وشقيقته لاتهامهما بقتل ربة منزل

تنظر غدا محكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة محاكمة مزارع وشقيقته، لاتهامهما بقتل ربة منزل وذلك للاطلاع.

كان المستشار سعود محمد نجيب المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال "م.ر.ع.ف.س"، 38 عامًا، مزارع ويقيم بقرية الشيخ مبارك، التابعة لمركز البرلس، وشقيقته "ر"، 40 عامًا، ربة منزل، وتقيم بالساحل البحري التابعة لمركز البرلس، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنهما في يوم 30 يناير 2022، بدائرة مركز البرلس قتلا المجني عليها علياء.ع.ا.ع. بسبب خلافات بينهما.

وكشف أمر إحالة المتهمين أن المتهم الأول المزارع ارتكب قتل المجني عليها المذكورة عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك على إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسلاح أبيض "سكين" بأن كال لها ضربتين استقرت إحداهما بكتفها، والأخرى بعنقها محدثًا إصابتها، التي أودت بحياتها قاصدًا من وراء ذلك إزهاق روحها.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المنقولات الخاصة بالمجني عليها عبارة عن هاتفين جوالين، ومصوغات ذهبية، وذلك عقب إتمام جريمته في مصيف بلطيم، كما وجه له اتهامًا بإحرازه سلاح أبيض، وأداه سكين، جركن بنزين بغير ترخيص، وبدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية لحملهما.