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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يناقش ملف العمالة غير المنتظمة.. اليوم

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الإثنين، صالون نقاشي بعنوان "العمالة غير المنتظمة"، في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المدرجة ضمن الحوار الوطني.

ويناقش صالون تنسيقية شباب الأحزاب عددا من المحاور أبرزها ، ­كيف ساهمت الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة ، و مطالب العمالة غير المنتظمة ­في  قانون العمل الجديد.

يدير الصالون النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، ويشارك في الصالون كلا من؛ إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة ، النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، هلال الدندراوي نائب رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب الأسبق ورئيس الاتحاد المحلى لنقابات العمال بأسوان الأسبق ومستشار الاتحاد الحالي.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم  طرحها في  الحوار الوطني.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب وزير القوى العاملة العمالة غير المنتظمة قانون العمل الجديد

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