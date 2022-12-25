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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تزامنا مع احتفالات الكريسماس.. سيرين عبد النور تتألق بالأبيض

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

 

 

شاركت الفنانة سيرين عبد النور جمهورها بصور من جلسة تصوير جديدة لها احتفالا بالكريسماس.

 

ونشرت سيرين عبد النور الصور عبر حسابها على انستجرام وظهرت فيها ترتدي فستانا باللون الأبيض المكشوف ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر ، تاركة شعرها منسدلا على كتفها.


وكان آخر أعمال الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، مسلسل "دانتيل" الذي عرض العام الماضي، من بطولة محمود نصر، زينة مكي، وسام فارس.

سيرين عبدالنور من مواليد 21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، واشتهرت في العالم العربي بعد إصدار ألبومها الغنائي “ليلة من الليالي” عام 2004، بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء؛ الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.

ولدت سيرين عبد النور في العبادية قرب بيروت سنة 1977 من عائلة مسيحية، ودرست في مدرسة القديس كورييه، ثم سجلت في معهد لدراسة المحاسبة، بعد تخرجها في نوفمبر 1993 بدأت العمل في مجال عروض الأزياء.

 

 

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IMG_٢٠٢٢١٢٢٥_١٥٤٦١١
الفنانة اللبنانية الكريسماس جلسة تصوير جديدة سيرين عبد النور احتفالات الكريسماس الابيض المكشوف

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