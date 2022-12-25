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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طلاب مثقفون يتحدثون عن هواياتهم بعد الفوز بالمشروع الوطني للقراءة

صدى البلد

قدم برنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، اليوم الأحد، فقرة خاصة عن المشروع الوطني للقراءة، حيث استضاف مجموعة من الأطفال الفائزين بالجائزة الوطنية للقراءة فئة الطالب المثقف.

 

وأكدت جنى محمد عبد الرحمن، أحدى الفائزات بالمشروع الوطني للقراءة فئة الطالب المثقف، أنها مهتمة بقراءة قصص نجاح السيدات لطموحها أن تفيد الثقافة بجميع المحافظات، قائلة: "اطمح أن أكون وزيرة للثقافة حتى أدعم القراءة بكل الطرق الممكنة وأرى أن في دعم كبير للقراءة ولكن أريد توسيع نطاق الدعم ليشمل جميع من في الدولة".

 

كما قالت رقية عمرو الفضالي، أحدى الفائزات بالمشروع الوطني للقراءة فئة الطالب المثقف، أنها تشاهد مسلسلات الكرتون باللغة العربية لعشقها للغة العربية ولا تتابع التيك توك، مضيفة: "أنا مليش علاقة بالتيك توك وبلعب وقت قصير في اليوم وحينما ابحث عنه ببحث عن فيديوهات ثقافية وتحديات القراءة".

 

بالجائزة الوطنية للقراءة الطالب المثقف الثقافة اللغة العربية

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