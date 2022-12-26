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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

احذر دعوات الكريسماس.. تخترق حسابك على فيسبوك وهذا ما عليك فعله

احذر دعوات الكريسماس..
احذر دعوات الكريسماس.. تخترق حسابك على فيسبوك

انتشرت خلال السنوات القليلة الماضية حيلة يقوم بها الهاكرز لاختراق حسابات المستخدمين، حيث يقومون بإرسال روابط لدعوات معينة أو تخفيضات على الأسعار وذلك بالتزامن مع أعياد الكريسماس، والاحتفال برأس السنة ، واستهدف الهاكرز ابتزاز المستخدمين بعد سرقة بياناتهم الخاصة، أو حتى بيع البيانات التي تم تسريبها على الدارك ويب. 

 

وبحسب صحيفة Hindustan Times فإن إرسال الدعوات التي تحتوي على الروابط المزيفة عاودت مرة أخرى في الإزدياد وأصبحت تستهدف أعداد أكثر، وحذر عدد من خبراء الأمن السيبراني مستخدمي فيسبوك Facebook من توخي الحذر من عمليات الاحتيال الرقمية خلال موسم أعياد الكريسماس والاحتفال برأس السنة.  

 

ويتعلق التحذير بالروابط المشكوك فيها من قبل المحتالين والهاكرز الذين يسيئون استخدام عادات التسوق، لاستهداف المستخدمين، حيث قال خبير إلكتروني لصحيفة The Sun إنه يجب على المستخدمين التحقق من مصدر الروابط وعدم فتح أى روابط مجهولة المصدر. 

 

وكذلك عدم تسجيل الدخول على أي تطبيقات أو مواقع بنفس بيانات تسجيل دخول فيسبوك، وشدد الرئيس التنفيذي لشركة CyberSmart على أنه على الرغم من أن معظم التطبيقات شرعية ، إلا أن معظم المستخدمين ربما استخدموا لعبة أو اختبارًا مخادعًا في وقت ما، أو دخلوا على روابط مزيفة. 

 

وأشار إلى أن مثل هذه الألعاب قد يتم استخدامها من قبل المحتالين الإلكترونيين لاختراق حساب أي شخص أو سرقة البيانات، كما ينصح بتأمين حساب باستخدام كلمة مرور قوية، وعدم استخدام نفس كلمات المرور عبر مواقع الويب وعدم اختيار كلمة مرور قصيرة وبسيطة، كما يجب تفعيل عدد من الإعدادات أهمها: 

 

تمكين المصادقة الثنائية 2FA  
 

والتي تعني أنه بالإضافة إلى كلمة المرور المطلوبة لتسجيل الدخول من جهاز جديد ، هناك 6 أرقام، وهو كود للحماية، حيث أنه على الرغم من أن هذه الطبقة الإضافية من الحماية ليست مثالية بأي حال من الأحوال ، إلا أنها ستجعل من الصعب على المخترقين الوصول إلى ملف التعريف الخاص بك.

 

إيقاف وصول تطبيقات الطرف الثالث لبياناتك  
 

 وإذا كنت تستخدم فيسبوك لتسجيل الدخول إلى مواقع أو تطبيقات أخرى ، حيث تحصل هذه المواقع على إمكانية الوصول إلى البيانات من حسابك على فيسبوك ، بما في ذلك صورتك واسمك ومعلومات أخرى، ولمنع هذه الجهات الخارجية من الوصول إلى بياناتك ، توجه إلى الإعدادات ثم التطبيقات ومواقع الويب ، وسترى جميع التطبيقات ومواقع الويب المتصلة بحسابك على فيسبوك . 

 

 

 

 

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