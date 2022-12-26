مجدى ابو فريخه: لا عيوب فى صالة حسن مصطفى

صرح مجدى ابو فريخه رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة ان صالة حسن مصطفى لا يوجد فيها عيوب او سقوط جزء من المدرج .

جمهور الاتحاد اقتحم مكان التصوير

واوضح مجدى ابو فريخه خلال تصريحات تلنفزيونية لقناة الشمس عبر برنامج ملعب البلدوزر الذى يقدمه مجدى عبد الغنى إن جمهور الاتحاد السكندرى قام باقتحام مكان التصوير الذى لابد من عدم التواجد فيه و هذا الامر ادى الى سقوطه على بعض الجمهور .

واشار مجدى ابو فريخه ان سيارة الاسعاف كانت متواجدة ولكن خارج الصالة و لا صحة لعدم تواجدها و كانت واحده فقط وليست ١٠ عربيات و لكن عقب حدوث الحادثة تم الاستدعاء من قبل الاسعاف .

وتابع رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة فمن المقرر أن تستكمل المباراة طبقا للقانون ولكن لا يوجد قرارات إلا بعد الاطمئنان على جميع الجمهور المصاب .