تعرف على أسماء مصابى حادث تصادم سيارة بتوك توك بأسوان

شهد الطريق الزراعى أسوان / القاهرة أمام قرية الرغامة بكوم أمبو وقوع حادث تصادم مركبة توك توك بسيارة ربع نقل " كبود " مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وقد شملت قائمة الأسماء كل من أحمد شاذلي سيد منصور 15 سنة، والذى أصيب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وطلعت عبد الرحيم عبد الله 30 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالساق اليمنى وجرح قطعي بالجبهة، ومحمد سيد ربيع 43 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالضلوع وخلع بالكتف الأيسر، ومحمود عبد الفتاح على 41 سنه، والذى أصيب باشتباه نزيف بالمخ.

حوادث متفرقة

كما أصيب محمود سعد بخيت 29 سنة، والذى أصيب بكدمات وسحجات متفرقة، وعلي مجاهد محمود 27 سنة، والذى أصيب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، وعلي عبد الحميد أحمد 35 سنة، والذى أصيب بكدمة بالرأس وسحجات بالجسم، وشاذلي سيد منصور 42 سنة، والذى أصيب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

وقد انتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

مصابين

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، وتم تحرير محضر بالواقعة.