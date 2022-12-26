آداب القاهرة تنظم حلقة بحثية حول أعمال طه حسين

أعلنت كلية الأداب جامعة القاهرة ، تفاصيل الاحتفال بـ عام طه حسين على مدى عام 2022-2023 فى كلية الأداب، تقام الندوة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عبير عبد السلام عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة.

وتعقد لجنة العلاقات الثقافية والخارجية بكلية الأداب، الجلسة الثانية من أعمال الدكتور طه حسين كتاب " مستقبل الثقافة في مصر ".

وتعقد الندوة يوم الاربعاء القادم الموافق 28 ديسمبر بقاعة المؤتمرات بمبني تاريخ بكلية الآداب، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً وحتي الساعة الرابعة عصراً،ويدير المناقشة والحوار الدكتور محمد عفيفي.

وعلي جانب آخر أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن أهمية زيارته الميدانية لمستشفى 500 500 لمُتابعة الأعمال التنفيذية الجارية بالمستشفى؛ تمهيدًا لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع؛ لتقديم الخدمات الطبية لآلاف المرضى، بالإضافة إلى تفقد المدينة الطبية بجامعة عين شمس؛ لمتابعة معدلات تنفيذ تجهيز المدينة الطبية، التي ستكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

وقد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، أمس، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بفرع جامعة جنوب الوادي بمحافظة البحر الأحمر.

في بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور يوسف غرباوي، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.