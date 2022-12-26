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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على أسماء مصابى حادث تصادم لسيارتين بطريق إدفو / مرسى علم

تصادم سيارة - ارشيفية
تصادم سيارة - ارشيفية

شهد طريق إدفو / مرسى علم شمال شرق أسوان وقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل مما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 5 أشخاص آخرين، مع إشتعال النيران بالسيارتين

وتبين أن المصابين هم كل من أسعد حسن أحمد 45 سنة، والذى أصيب بحروق من الدرجة الثانية بالوجه وأماكن متفرقه بالجسم، ونجم الدين داوود عبد الله 26سنة ، والذى أصيب بحروق من الدرجة الأولى بجميع انحاء الجسم، ونجم الدين ضو البيت 37سنة، والذى أصيب بحروق متفرقه بالجسم من الدرجة الأولى، وأحمد على خضر 25سنة ، والذى أصيب بحروق متفرقه بالجسم من الدرجه الثانية، وطارق محمد آدم 32سنة ، والذى أصيب بحروق متفرقه بالجسم من الدرجة الثانية، وتم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

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حوادث متفرقة 

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

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