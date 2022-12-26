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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين بأسوان واشتعال النيران بهما

الصور الأولى لحادث
الصور الأولى لحادث أسوان

نعرض عبر منصة " صدى البلد " الصور الأولى لحادث تصادم بين سيارتين بطريق إدفو / مرسى علم شمال شرق أسوان

وكان قد شهد طريق إدفو / مرسى علم شمال شرق أسوان وقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل مما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 5 أشخاص آخرين، مع إشتعال النيران بالسيارتين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، فيما تم نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة العمومية تحت تصرف النيابة . 

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حوادث متفرقة 

الصور الأولى لحادث تصادم لسيارتين بأسوان 

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

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