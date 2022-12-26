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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس اليوم .. أمطار خفيفة ورياح على عدة مناطق . .والقاهرة 13

الطقس اليوم
الطقس اليوم

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم ، عن سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ، بالاضافة الي حدوث نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية و شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أفاد خبراء هيئة الارصاد الجوية ، أن درجات حرارة الطقس اليوم ستكون بالقاهرة و الوجه البحري 20 درجة للكبري و 13 درجة للصغري ، و السواحل الشمالية 20 للكبري و 15 للصغري ، اما جنوب سيناء 23 للكبري و الصغري 16 ، و شمال الصعيد 21 للكبري و 10 للصغري ، و جنوب الصعيد 22 للكبري و 12 للصغري.

الطقس اليوم 


يذكر أن أعلنت محافظة البحيرة عن تعطيل الدراسة في عدة مناطق اليوم الاثنين نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض بعض مراكز المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظاً على سلامة أبناؤنا الطلاب.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 20 13
العاصمة الإدارية 21 14
6 أكتوبر 20 14
بنهــــا 20 14
دمنهور 20 15
كفر الشيخ 19 14
المنصورة 20 14
دمياط 21 14
بورسعيد 20 15
الإسماعيلية 21 13
السويس 20 14
الزقازيق 20 14
شبين الكوم 20 14
طنطا 19 14 
شلاتين 25 15
الإسكندرية 19 14
العلمين الجديدة 18 14
وادي النطرون 19 15
مطروح 19 14
السلوم 18 13
سيوة 19 08
العريش 20 14
رفح 19 15
الطور 23 13
كاترين 16 04
رأس سدر 22 15
نخل 18 07
طابا 17 13
نويبع 18 13
حلايب 22 18
شرم الشيخ 23 15
الغردقة 23 14
مرسى علم 24 16
الفيوم 20 11
بني سويف 20 11
المنيا 21 09
أسيوط 21 09
سوهاج 21 10
قنا 22 09
الأقصر 22 10
أسوان 23 10
الوادي الجديد 23 08
أبوسمبل 22 10
أبو رماد 24 16

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