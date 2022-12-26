ألحقي نفسك.. علامة شائعة لسرطان المبيض تتجاهلها الكثير من النساء

قد يكون الشعور بالامتلاء سريعًا بعد تناول الطعام هو العرض الأول للسرطان ويعتبر سرطان المبيض سادس أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين حيث تحدث حوالي 7500 حالة جديدة كل عام. ومع ذلك ، إذا كنت تشعر بسرعة بالشبع بعد تناول الطعام بشكل متكرر ، فقد يكون ذلك علامة على شيء أكثر خطورة. يوضح أحد الأطباء أن هذه العلامة يمكن أن تكون "أول" علامة حمراء للسرطان .

ومع ذلك ، إذا كان عدم الرغبة في تناول الطعام والشعور بالشبع بسرعة بعد تناول الطعام يبدو مألوفًا للغاية ، فقد يكون الوقت قد حان لرؤية طبيبك.

سرطان المبيض

سرطان المبيض

قالت الدكتورة ديبورا لي من صيدلية دكتور فوكس أونلاين : " يتسبب سرطان المبيض في الشعور بالشبع بسرعة بعد الوجبات لأنه غالبًا ما يتسبب في تراكم السوائل في البطن ، والمعروف باسم الاستسقاء.

"عندما يتراكم السائل ، فإنه يضغط على الأعضاء الداخلية ، بما في ذلك المعدة ، مما يعني أن المعدة لا تتمدد كما تفعل عادة عندما تكون ممتلئة بالطعام.

علاوة على ذلك ، قد يكون الاستسقاء وقلة الشهية المصاحبة له أحد الأعراض "الأولى" لسرطان المبيض ، وفقًا للخبير.

علامات أخرى لسرطان المبيض لاكتشافها



يعد الانتفاخ هو أحد الأعراض الأربعة الأكثر شيوعًا لسرطان المبيض - إلى جانب الشعور بالشبع بعد الأكل بفترة وجيزة ، وآلام في البطن ، والحاجة إلى التبول كثيرًا.

في النساء اللواتي يبلغن من العمر 45 عامًا أو أكثر - تكون الفئة العمرية الأكثر شيوعًا للتشخيص هي أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 75 و 79 عامًا (ومع ذلك ، يمكن أن يحدث في أي عمر).

