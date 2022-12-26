أبو العينين ينعى النائب مصطفى كامل: كان قدوة للجميع وترك مسيرة حافلة بالإنجازات

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، اللواء الدكتور مصطفى كامل، عضو مجلس الشيوخ ومحافظ بورسعيد الأسبق، الذي توفي، أمس، الأحد، وهو يؤدي مهام عمله البرلماني.

وكتب "أبو العينين"، على صفحته على "فيس بوك": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعى بمزيد من الحزن والأسى اللواء الدكتور/ مصطفى كامل – عضو مجلس الشيوخ ومحافظ بورسعيد الأسبق الذي كانت آخر لحظات حياته وهو يؤدي مهام عمله البرلماني".

اقرأ أيضا:

وقال وكيل مجلس النواب إن النائب الراحل كان قدوة للجميع وترك مسيرة حافلة بالإنجازات، حيث كان نموذجًا في الوطنية والإخلاص في العمل، وأحد قادة رجال القوات المسلحة وأبطال نصر أكتوبر المجيد، وحظي بشعبية كبيرة خلال توليه منصب محافظ بورسعيد.

وأتم: "رحم الله الفقيد سائلين المولي عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".