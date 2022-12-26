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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان والأردن وتونس والمغرب في نصف نهائي بطولة النخبة العربية الثانية للتنس بالكويت

صدى البلد

تأهل اللاعبون، اللبناني بنجامين حسن، والأردني عبدالله شلباية، والمغربي ياسين دليمي والتونسي عزيز دقاز مساء أمس  الأحد، إلى نصف نهائي منافسات فئة الفردي لبطولة النخبة العربية الثانية للتنس المتواصلة بالكويت حاليا بمشاركة 23 لاعبا من بلدان مصر والسعودية والبحرين والمغرب وتونس ولبنان والأردن والجزائر وسوريا والكويت.

 


وجاء تأهل اللبناني حسن بعد فوزه المستحق على المصري أكرم السالي بمجوعتين دون رد بواقع (6/4) و(6/1) فيما وصل المصنف الثاني للبطولة التونسي دقاز للدور نفسه بعد تجاوزه عقبة مواطنه محمد الواقع (6/4) و(6/0) ليلتقي الفائزان اليوم الإثنين في نصف النهائي.

 


وحسم الأردني شلباية تأهله بعد فوزه على نظيره المصري كريم محمد (6/4) و(6/1) ليضرب موعدا قويا غدا مع المغربي دليمي الذي تغلب على منافسه المصري محمد صفوت بصعوبة بمجموعتين مقابل واحدة (6/4) و(2/6) و(6/4).

 


وعلى صعيد منافسات الزوجي ستقام غدا المباراة النهائية للمسابقة وتجمع الثنائي التونسي عزيز دقاز واسكندر المنصوري ضد الثنائي الأردني عبدالله شلباية وموسى القطب علما ان جميع مباريات البطولة تقام على ملاعب مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس.

 


وقال أمين سر الاتحاد الكويتي للتنس ومدير البطولة فالح العتيبي في تصريح له عقب ختام منافسات اليوم ان البطولة شهدت مستوى كبيرا من اللاعبين وحفلت بالعديد من المفاجآت ما يدل على التطور الكبير الذي يشهده التنس العربي.
 

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