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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هاتف الشباب الأفضل من سامسونج.. لا تتردد في شرائه في الكريسماس

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy S21 FE 5G

تعد مواسم أعياد الكريسماس والاحتفالات برأس السنة الجديدة فرصة مهمة للغاية لراغبي شراء الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية، حيث تقدم الشركات والمتاجر تخفيضات مغرية تعد الأكبر خلال العام. 

 

 ومع تعدد موديلات وماركات الهواتف الذكية، يعد هاتف Galaxy S21 FE 5G واحدا من أفضل الهواتف الشبابية الذي يجمع بين السعر المناسب إضافة إلى المواصفات الفائقة والتصميم الأنيق، مع عدد متنوع من الخيارات اللونية، وفقا لموقع GSMArena. 

 

وجاء هاتف سامسونج Galaxy S21 FE 5G بشاشة قياس 6.4 بوصة من نوع  OLED مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية، ودقة 1080 بكسل مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus ، وتصنيف IP68 لمقاومة المياه والغبار.

 

ويقدم هاتف سامسونج  Galaxy S21 FE 5G كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بمستشعر دقة 12 ميجا بيكسل مع OIS وفتحة عدسة f / 1.8 ، وكاميرا فائقة الاتساع دقة 12 ميجا بيكسل ، مع كاميرا مقربة 8 ميجا بيكسل، مع تقريب بصرى 3x ، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجا بيكسل .  

 

ويحتوى هاتف سامسونج  Galaxy S21 FE 5G على بطارية 4500 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط للشحن السلكي و15 واط للشحن اللاسلكي. 

 

ويعمل هاتف سامسونج  Galaxy S21 FE 5G  بمعالج من نوع Snapdragon Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، أو Exynos 2100 من شركة سامسونج - حسب المنطقة الجغرافية -  مع ذاكرة وصول عشوائي 6 و8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من  128 جيجا بايت.

 

ويتوفر سعر هاتف سامسونج  Galaxy S21 FE 5G في السوق المصري بحوالي 17 ألف جنيه لنسخة 128 / 8 جيجا بايت.  

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