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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| سهر الصايغ توجه رسالة للمتنمرين.. شاكيرا تحتفل بالكريسماس في الصحراء

شاكيرا
شاكيرا

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

 

بعد التنمر عليها.. سهر الصايغ: كل اللي كتب كلام سلبي مهتم

خرجت الفنانة سهر الصايغ، عن صمتها بعد تعرضها للتنمر من قبل بعض المتابعين على السوشيال ميديا وذلك بعد تداول صور خطوبتها.

30 ديسمبر.. أحمد سعد يحيي حفلا غنائيا في الكويت

يستعد الفنان أحمد سعد، لإحياء حفل غنائي في الكويت يوم الجمعة الموافق 30 ديسمبر الشهر الجاري، وذلك تزامناً مع الاحتفال بالسنة الجديدة.

نادي سينما المرأه يستأنف عروضه بدار الأوبرا .. اليوم

يستأنف نادي “سينما المرأة” الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني فعالياته اليوم الإثنين في تمام السادسة مساء بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

تزامنا مع احتفالات الكريسماس.. سيرين عبد النور تتألق بالأبيض

شاركت الفنانة سيرين عبد النور جمهورها بصور من جلسة تصوير جديدة لها احتفالا بالكريسماس.

شاكيرا تحتفل مع اولادها بالكريسماس فى الصحراء

احتفلت النجمة العالمية شاكيرا، مع اولادها بالكريسماس هذا العام فى الصحراء ، حيث نشرت صورة لها بصحبة اولادها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام . 

بجلسة تصوير جديدة.. المطربة نيفين رجب تعلن موعد إطلاق أغنية «حالة»

انتهت المطربة نيفين رجب من تسجيل أغنية بعنوان "حاله"، مشيرة إلى أنه من المقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد 2023، وهي من كلمات الشاعر حسين محرم، لحن مدين، توزيع يحيى يوسف.

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