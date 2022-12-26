عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 84 محضراً للمخالفين خلال حملة تموينية في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملات رؤساء المراكز والمدن، بالتعاون مع مديريات الصحة والطب البيطري، والتموين، والإدارات التابعة لها، على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحال البقالة، وذلك تنفيذاً في إطار توجيهات القيادة السياسية، ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات مستمرة على كافة منافذ لضبط المخالفين من التجار وأصحاب المحال وأصحاب المخابز.

محافظ كفر الشيخ يتابع كسح مياه الأمطار من شوارع بلطيم والبرلس.. صور

بمشاركة 100 لاعب.. إطلاق المشروع القومي لذوى القدرات الخاصة في كفر الشيخ


وأسفرت الحملات عن تحرير 84 محضراً للمخالفين من التجار وأصحاب المحال وأصحاب المخابز، ووجه محافظ كفر الشيخ باستمرار تلك الحملات بالمدن والمراكز والقرى، لمحاربة الغلاء والتأكد من جودة السلع وتاريخ الصلاحية والتأكيد على إبراز قائمة الأسعار بكل منفذ ومحل.


تمكنت  حملات مجلس مدينة بيلا، بإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، من تحرير 10 محاضر متنوعة، منها تحرير 8 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمجال تجارية.


وأشرف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم،على الحملات على الأسواق، والتي أسفرت عن تحرير 11 محضراً متنوعاً منهم، 4 محاضر لعدم الإعلان عن الاسعار، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر نظافة.


وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية على المحلات بسيدي سالم بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري وإدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم، والتي تمكنت من تحرير 20 محضراً متنوعاً، منهم 6 محاضر بيئة، و 6 محاضر عدم حمل شهادات صحخية، و8 محاضر إشغالات.

 

وأشرف أيمن خلف، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على حملة مجلس المدينة على الاسواق، والتي أسفرت عن تحرير 8 محاضر متنوعة، منها 5 محاضر لعدم الإعلان عن الاسعار، ومحضرين لعدم حمل شهادات صحية، ومحضر متنوعة.

 

وأشرف السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على الحملات على الاسواق، تمكنت من من تحرير 24 محضراً متنوعاً، منهم 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم الاعلان عن الاسعار، و3 محاضر عدم وجود رخصة، و4 محاضر تموين، و5 محاضر متنوعة.

وتابع وائل فرج، رئيس مدينة البرلس، حملة مجلس مدينة البرلس على الاسواق، وتمكنت الحملة من 4 محاضر لعدم الإعلان عن الاسعار، وتابع محمد حامد، رئيس مدينة سيدي غازي، حملة مدينة سيدي غازي، على الأسواق والتي تمكنت من تحرير 3 محاضر متنوعة.


كما تمكنت حملة مجلس مدينة فوه على الأسواق من تحرير 6 محاضر متنوعة للمخالفين من أصحاب المحال والمخابز، منهم محضر بيئة، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية، ومحضر نقص وزن لصاحب أحد المخابز، ومحضرين اشغال.

التنمية المحلية كفر الشيخ القيادة السياسية محافظ كفر الشيخ الطب البيطري الرقابة مجلس الوزراء الصحة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من كولر بعد تعادل الأهلي مع سموحة في الدوري

اتحاد الكرة يصدر بيان يفيد بهزيمة الزمالك 2-0.. تفاصيل مثيرة

تعطيل الدراسة غدًا بـ 4 مناطق.. تفاصيل 24 ساعة من الطقس العاصف والأمطار الغزيرة

متحور يوم القيامة.. الصحة العالمية توضح حقيقة عودة الحظر والإغلاق في العالم

حكم قضائى عاجل بشأن منع ظهور محمد رمضان بالإعلام

الأرصاد تحذر من السيول على هذه المناطق اليوم.. والصغرى تصل لـ4 درجات

الطن وصل 30 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت الآن

هنستريح.. أحمد موسى يعلن خبرا سارا للمصريين على الهواء.. فيديو

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يتابع كسح مياه الأمطار من شوارع بلطيم والبرلس.. صور

بمشاركة 100 لاعب.. إطلاق المشروع القومي لذوى القدرات الخاصة في كفر الشيخ

استمرار أعمال كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. صور

مهنة تصارع البقاء.. حكاية عم عبد اللطيف مع صناعة الأقفاص بكفر الشيخ| شاهد

توريد 39 ألفاً و269 طن أرز شعير لصوامع كفر الشيخ

الجديد في أمراض وعلاج القلب.. انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الطب|صور

هطول الأمطار في مدن بكفر الشيخ ورفع المياه ليلاً .. صور

وزير التنمية المحلية يتفقد إنشاء مجمعين سكنيين ومشروعات خدمية بكفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

دعاء المذاكرة وعدم النسيان وسرعة الحفظ الفهم.. ردده هذه الأيام قبل الامتحانات

شبانة: الكل حزن بسبب أكرم توفيق.. وكهربا مستهدف

رصد أكثر من 40 طائرة حربية صينية تحلق قرب مضيق تايوان.. تفاصيل

تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. خسر 640 جنيهًا وعيار 21 الآن مفاجأة

فضل قراءة الإخلاص 11 مرة بعد الفجر.. داوم عليها 3 أيام وسترى العجب

خطوات إضافة المواليد إلى بطاقة التموين.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتخسي بسرعة.. أسرع رجيم لنحت قوامك وتحويل جسمك لألة حرق دهون

للرجال.. فاكهة خارقة تزيد خصوبتك وتحارب الصلع

أسرع طريقة للتخلص من انسداد الأنف بمكون واحد من مطبخك

بدون أي مسكنات.. أسرع علاجات لتخفيف التهاب المفاصل

فيديو

أشبه بأوروبا.. تساقط الثلوج على جبل اللوز بالمملكة السعودية

متحور يوم القيامة.. فيروس جديد يثير قلق البشرية.. تفاصيل

موقف مصر.. الشتاء الأسوأ والأمطار والثلج تضرب العالم

استقبال حافل.. مئات الإندونيسيين يحملون أسامة الازهري على الأعناق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ