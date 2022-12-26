القاهرة في 2022| إطلاق مشروع كايرو بايك.. تجهيز 400 عروسة واختيار المدينة عاصمة للثقافة

أحداث وفعاليات فارقة في محافظة القاهرة خلال 2022

افتتاحات جديدة ومشروعات وفعاليات متنوعة على مدار العام

شهدت محافظة القاهرة عدة فعاليات وأنشطة على مدار العام الحالي بين افتتاحات جديدة وإطلاق مشروعات جديدة ،ـ ولعل أبرزها مشروع كايرو بايك واختيار المحافظة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي.

وفيما يلي نرصد أبرز أحداث وفعاليات محافظة القاهرة في 2022 :

اختيار القاهرة عاصمة للثقافة

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم ـ وزيرة الثقافة واللواء خالد عبد العال ـ محافظ القاهرة والدكتور سالم بن محمد المالك ـ المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" فعاليات الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي، والتي تمتد طوال 2022.

ويذكر أن فعاليات الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي تضم 149 فعالية ثقافية وفنية وورش للحرف التراثية والتقليدية وتتواصل على مدار العام بمشاركة دول منظمة الايسيسكو، وتضمن حفل الافتتاح معرضًا بعنوان القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي في الوثائق المصرية، ومعرض الكتاب بالتعاون بين الهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي للترجمة، ومعرضًا للفنون التشكيلية، وفيلمًا تسجيليًا بعنوان "القاهرة"، ومعرضًا لفنون الخط العربي، وأوبريت "هنا القاهرة" وعرض فني لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي.

20 عربة «شفط مخلفات»

أدخلت محافظة القاهرة ٢٠ عربة شفط مخلفات بأسلوب ميكانيكى للعمل بهيئة نظافة وتجميل القاهرة بتكلفة قدرها 13 مليون جنيه .

وأكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال أن هيئة النظافة تسعى لتحديث أسطول المعدات الموجودة بها بصورة مستمرة ، موضحا ان شفاطات جمع المخلفات الجديدة تماثل الموجودة بدول العالم المتقدم وتم التعاقد عليها لتغيير الشكل التقليدي لجمع القمامة.

تسليم العقود لعدة مصانع بمنطقة شق الثعبان

وضمن فعاليات العام، شهد محافظ القاهرة تسليم عدة عقود موثقة لبعض المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين أوضاعهم قانونيًا، و بإتمام إجراءات التقنين وتسليم العقود النهائية أصبحت هذه المصانع والورش داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة.

وأوضح محافظ القاهرة أن أجهزة المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقاَ للمخطط، كما قام مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة بحصر كافة الأنشطة والأراضي بمنطقة شق الثعبان ووضعها على وحدة رفع مساحي مسجلة الكترونيًا وأنشأ قواعد بيانات GIS (نظم المعلومات الجغرافية) تعتبر الاولى لهذه المنطقة الصناعية الهامة.



تكريم الأمهات المثاليات وأمهات ذوي الهمم

كما كرم اللواء خالد عبد العال عدد من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة وأمهات ذوي الهمم والأبطال الرياضيين بحضور السفيرة الدكتورةـ مشيرة خطاب ـ رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأكد محافظ القاهرة في كلمته خلال الحفل أن عيد الأم هو رمز للوفاء والاعتراف بالجميل، وتأكيد على أهمية دور المرأة في الحياة، موجهاً التحية لكل أم مصرية ساهمت بعقلها وقلبها وجهدها في مسيرة بناء الوطن والعبور به إلى بر الأمان.

اتفاقية تعاون لإدارة مشروع الخيالة

وخلال العام، وقع محافظ القاهرة والمهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية إتفاقية تعاون لإدارة الوحدات المنشأة بمشروع الخيالة بالبساتين .

وأكد محافظ القاهرة أنه بموجب هذه الإتفاقية ستقوم محافظة القاهرة سواء أكان ذلك بنفسها أو عن طريق من تعهد إليه من الشركات المتخصصة في هذا المجال بإدارة مشروع الخيالة الذى يضم ٤٢ عمارة سكنية، بالإضافة إلى مناطق الخدمات وإجراء الصيانات الضرورية اللازمة له بما يحقق الاستدامة للمشروع .

تطوير كورنيش المقطم

شهد محافظ القاهرة حفل توقيع عقد شراكة بين شركة النصر للإسكان والتعمير إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام مع شركة سكوب العالمية الهندسية لتطوير وتنمية كورنيش المقطم والمصاطب حيث تقع أرض المشروع بمنطقة المقطم بالهضبة العليا والوسطى على مساحة 1750000 متر مربع ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة في تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.

افتتاح حديقة ملحق الميريلاند بمصر الجديدة

وفي إطار احتفالات الدولة بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، افتتح محافظ القاهرة حديقة ملحق الميريلاند بمصر الجديدة كمتنفس للمواطنين بالمجان تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية .

وتضم الحديقة التى تقع على مساحة فدان نصبًا تذكاريًا للمشروعات والطرق التى اقامتها الدولة بالمنطقة الشرقية.

مهرجان الفواخير الثانى

كما تفقد اللواء محافظ القاهرة مهرجان الفواخير الثانى الذي تقيمه المحافظة فى الفترة من ٣ - ٥ يوليو الجارى تحت عنوان "جواهرجية الطين" بمدينة الفواخير بحى مصر القديمة.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا المهرجان يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإهتمام بأعمال تطوير قرية صناعة الفخار بالفسطاط لاحياء إحدى أقدم الحرف التراثية بمصر وفى إطار دعم وتشجيع الدولة لأصحاب الحرف اليدوية كأحد أساسيات التعبير عن الهوية الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا المعرض يعد واحدًا من المعارض التى تحرص المحافظة على إقامتها لتسويق منتجات العاملين بقرية الفخار .

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة قامت بإعادة تشكيل المدينة بالكامل ورفع كفاءتها لتحسين المنتج المصرى مشيرًا إلى أن المهرجان سيتيح للمواطنين الحصول على أرقى المنتجات من أوانى الطهى والديكورات بسعر تنافسى .

تجهيز 400 عروسة مقبلة على الزواج

شهدت الدكتورة نيفين القباج ـ وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ القاهرة الحفل الذي أقامته محافظة القاهرة بمركز شباب القاهرة الجديدة، احتفالًا بتجهيز ٤٠٠ عروسة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا الحفل يٌعد أحد أروع صور التكافل والتعاون لإدخال البهجة وتقديم الدعم لهذا العدد من الأسر، وأشار إلى أن احتفالية "أفراحنا"، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ رئيس الجمهورية بدعم وتيسير سبل تكوين الشباب للأسرة بحياة كريمة.

إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

فى إطار استعدادات مصر لإستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 والذى أقيم في نوفمبر القادم بشرم الشيخ، أقامت محافظة القاهرة مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة باقليم القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى تم تنظيمها تحت رعاية الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وفى كلمته تقدم محافظ القاهرة بخالص الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على إطلاقه هذه المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء كما توجه بالشكر لرئيس مجلس الوزراء لرعايته للمبادرة .

وأضاف محافظ القاهرة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة غير مسبوقة وتعبيراً عن الرؤية الصادقة لتحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية بمضمونها الشامل الذى يسعى لرفع معدلات النمو وتوفير مزيد من فرص العمل مع الأخذ فى الإعتبار حماية البيئة وتحسين نوعية العمل ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتحقيق الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة .

النزول بتنسيق الثانوي العام إلى 222 درجة

كما قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ من ٢٣٢ درجة الي ٢٢٢ درجة والقبول بفصول الخدمات أقل من الثانوي العام ٤٠ درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور .



وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم السابق أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

إطلاق مشروع كايرو بايك

وضمن فعاليات العام ، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن مشروع كايرو بايك الذى قام د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتدشين المرحلة الأولى منه هو أول منظومة عامة لمشاركة الدراجات في مصر مشيرًا إلى أنه ونحن على أبواب مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) والذي تشرف مصر باستضافته، تسعى محافظة القاهرة بدورها جاهدة لمواكبة تطورات العصر وتقديم كل ما هو من شأنه دعم تكامل وسائل المواصلات الصديقة للبيئة، وتيسير الممارسات الصحية وتعدد الاختيارات، وجميع العناصر التي تتسم بها المدن المستدامة وذلك سعياً للحد من الاعتماد المتزايد على السيارات وتحسين نوعية الهواء وجودة الحياة، وأيضاً لـحق المواطن في الـ"إستمتاع" بتجربة التنقل في أنحاء المدينة.

وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد أبرز المعلومات عن مشروع كايرو بايك وأسعار استخدام الدراجات بعد إطلاقه:

1-تضم المرحلة الأولى من كايرو بايك 26 محطة

2- تضم إجمالي 250 دراجة مزودة بأجهزة تتبع GPS

3- تكلفة تأجير الساعة جنيه واليوم كاملًا 8 جنيهات

4- إمكانية الدفع من خلال تطبيق إلكتروني أو من خلال البطاقات مسبقة الدفع.

5- تتميز منظومة الدراجات الجديدة بربطها بمنظومة إلكترونية مدعمة بتطبيق موبايل

6- الدرجات في كايرو بايك مدعمة بـGBS لكى يتم تتبع الدراجة ويمنع سرقتها

7- يمكن المنظومة من احتساب الوقت والمسافة التى قطعتها الدراجة، ومن المقرر أن يتم احتساب اسعار كايرو بايك بتكلفة الساعة وهو جنيه واحد، ويتم الدفع باستخدام كارت مدفع مقدمًا.

8- تعمل محطات الدراجات في كايرو بايك بالطاقة الشمسية وإنترنت هوائي لدعم خدمات تطبيق الموبايل

9- يشمل كايرو بايك خدمات الدفع الإلكترونية لتكلفة ركوب الدراجات

10- نظام مشاركة الدراجات هو تكنولوجيا وضع الدراجات في محطات في جميع أنحاء المدينة يمكن سكانها وروادها من استئجار الدراجات من مكان أ ثم ترك الدراجة في مكان ب وهو نظام ثبت نجاحه في تشجيع استخدام وسائل النقل غير الآلية.