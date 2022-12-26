عبدالملك: أخطاء المدربين واضحة في الأهلي والزمالك

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، أن هناك أخطاء من المدربين في الأهلي والزمالك بشكل واضح في المباريات الأخيرة.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك "عك" من جانب المدربين، فيريرا مدرب كبير، والفترة الماضية قام بارتكاب العديد من الأخطاء، وهناك لاعبين كثيرين بعيدين عن مستواهم".

تغييرات اللاعبين

وأضاف: "روقا شارك اساسي امام المقاولون، ثم لعب بـ دونجا والسيسي في الشوط الثاني، وسيد نيمار يشارك في بعض المباريات كأساسي ثم يعود ليجلس بديلا، هو الوحيد صاحب الحلول الهجومية بعيدا عن عمر جابر".

وواصل: "الزمالك دفع بـ يوسف حسن، رغم تواجد ثنائي محترف في الهجوم الجزيري وسامسون، ومستوى امام عاشور متذبذب للغاية".

وأكمل: "سيف الجزيري عليه ان يستعيد مستواه مع الزمالك كما أنهى الموسم الماضي، إذا كان يريد اتخاذ خطوة الرحيل لخارج مصر، مثلما فعل بن شرقي".

وواصل: "في مباراة الأهلي وسموحة، كانت هناك حالة (بؤس) لدرجة أن محمد عبدالمنعم سدد أخر كرة من نصف الملعب، الأهلي والزمالك في حالة فنية سيئة".

وأردف: "لا اعرف سبب جلوس ديانج على مقاعد البدلاء، وبرونو سافيو لم يقدم أي شئ، ومستواه مثل باقي اللاعبين المصريين، نفس الحال للزمالك، سامسون لم يقدم شيء، الفوارق في مصر قليلة للغاية".