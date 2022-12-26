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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معوض: مستوى الأهلي والزمالك وبيراميدز يضع فيتوريا في ورطة

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم الأهلي السابق، أن الأندية الثلاث الأهلي والزمالك وبيراميدز بعيدين تمامًا عن مستواهم الفني، ومعظم اللاعبين بعيدين عن الأداء الجيد.

 

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "معظم اللاعبين في الفرق الثلاثة لم يظهروا بمستوى جيد، حتى التغييرات التي شاركت في مواجهاتهم بالدوري ظهروا بمستوى مخيب، وهو أمر غريب جدا".

 

وأضاف: "مستوى الفرق الثلاثة يضع روي فيتوريا في ورطة كبيرة، خصوصا في ظل المستوى الفني لمعظم اللاعبين في الأندية الكبار".

 

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وواصل: "لعبت في الدرجة الثانية وهناك ملاعب سيئة لا تصلح لإقامة المباريات عليها".

 

وزاد: "مهما حدث من أخطاء تحكيمية، لا يجب الاعتداء على حكم، من الصعب جدا ما حدث من مسئولي نادي الترسانة، كان يجب اتخاذ قرارات رادعة، أي حكم وارد يخطئ، لكن الاعتداء عليه أمر صعب، أرى أن ما حدث استمرار للخروج عن النص لكل افراد المنظومة، هناك تجاوزات كثيرة حدثت في الفترة الماضية".

 

وأكمل: "لا أحد في المنظومة الرياضية يعمل في عمل واحد، وهناك تضارب كبير يحدث بسبب ذلك".

 

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