طقس اليوم| استمرار تأثير المنخفض الجوي وأمطار رعدية بعدة مناطق

تشهد حالة طقس اليوم، الاثنين، استمرار فرص الأمطار على مناطق بالبلاد، نتيجة لتأثر البلاد بمنخفض وي متعمق في طبقات الجو العليا مما يؤدي إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، التي تصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

خريطة الأمطار اليوم

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، حول طقس اليوم، تشهد مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، فرص أمطار خفيفة بنسبة 20%، يصاحبها طقس غائم جزئيا، أما السواحل الشمالية الغربية للبلاد، وشمال الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس،تكون الأمطار متوسطة بنسبة تقريبا 30% على فترات متقطعة أيضا والأجواء غائمة جزئيا.

وبحسب بيان طقس اليوم، من الأرصاد الجوية، تشتد الامطار على مناطق السواحل الشمالية الشرقية للبلاد وشمال سيناء، ما بين متوسطة وتكون رعدية أحيانا بنسبة 50% على فترات متقطعة، ويكون الطقس غائم جزئيا، قد تصل لحد السيول على شمال سيناء.

بينما تنعدم فرص الأمطار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، والاجواء غائمة جزئيا، يصاحبها نشاط رياح أحيانا على فترات متقطعة.

حالة طقس اليوم في مصر

أما عن حالة طقس اليوم، يستمر مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل بارد في أخره على أغلب الأنحاء.

أما عن حالة البحرين الأحمر والمتوسط، يكونا معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموجه فيهما يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس اليوم، بمختلف المحافظات، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 14 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 20 للعظمى والصغرى 13 درجة

شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 9 درجات

جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10 درجات

