دخل حسين الشحات لاعب الأهلي، في مشادة مع أحمد الغندور حكم مباراة فريقه أمام سموحة، التي أقيمت مساء أمس الأحد ضمن منافسات الدوري المصري، بسبب اعتراضه على بعض قراراته التحكيمية بعد نهاية اللقاء.

حسين الشحات يهاجم حكم مباراة الأهلي ضد سموحة

وتم تداول فيديو للشحات عقب المباراة وهو يهاجم الحكم ويوجه له اللوم ببعض الكلمات الغاضبة ويشيح بيديه.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، بفارق نقطتين عن الزمالك أقرب منافسيه الذي يتواجد في المركز الثاني.

في المقابل، ارتفع رصيد سموحة إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر، بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

ورفض الأهلي هدية الزمالك الذي تعادل مع المقاولون العرب، مساء أمس، الأحد، بدون أهداف أيضا، حيث كان فوز الأهلي على سموحة سيوسع الفارق بينهما إلى 4 نقاط.

لحظة هجوم حسين الشحات على حكم مباراة الأهلي ضد سموحة.. فيديو