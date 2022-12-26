عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لحظة هجوم حسين الشحات على حكم مباراة الأهلي ضد سموحة.. فيديو

حسين الشحات
حسين الشحات

دخل حسين الشحات لاعب الأهلي، في مشادة مع أحمد الغندور حكم مباراة فريقه أمام سموحة، التي أقيمت مساء أمس الأحد ضمن منافسات الدوري المصري، بسبب اعتراضه على بعض قراراته التحكيمية بعد نهاية اللقاء.

حسين الشحات يهاجم حكم مباراة الأهلي ضد سموحة

وتم تداول فيديو للشحات عقب المباراة وهو يهاجم الحكم ويوجه له اللوم ببعض الكلمات الغاضبة ويشيح بيديه.

قرار عاجل من الخطيب عقب تراجع نتائج الأهلي في الدوري

مفاجأة جديدة.. الأهلي يكشف سر التأخر في إبرام صفقات يناير

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، بفارق نقطتين عن الزمالك أقرب منافسيه الذي يتواجد في المركز الثاني.

في المقابل، ارتفع رصيد سموحة إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر، بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

ورفض الأهلي هدية الزمالك الذي تعادل مع المقاولون العرب، مساء أمس، الأحد، بدون أهداف أيضا، حيث كان فوز الأهلي على سموحة سيوسع الفارق بينهما إلى 4 نقاط.

لحظة هجوم حسين الشحات على حكم مباراة الأهلي ضد سموحة.. فيديو

حسين الشحات الأهلى سموحة الدوري المصري الأهلي ضد سموحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. خسر 640 جنيهًا وعيار 21 الآن مفاجأة

سقوط الدولار الأسود.. تراجع 12 جنيهًا ومفاجأة في السعر الرسمي الآن بالبنوك

اتحاد الكرة يصدر بيان يفيد بهزيمة الزمالك 2-0.. تفاصيل مثيرة

قرار عاجل من الخطيب عقب تراجع نتائج الأهلي في الدوري

الأرصاد تحذر من السيول على هذه المناطق اليوم.. والصغرى تصل لـ4 درجات

تعطيل الدراسة غدًا بـ 4 مناطق.. تفاصيل 24 ساعة من الطقس العاصف والأمطار الغزيرة

متحور يوم القيامة.. الصحة العالمية توضح حقيقة عودة الحظر والإغلاق في العالم

الطن وصل 30 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت الآن

ترشيحاتنا

نجم سموحة: تلقيت عرضين من الأهلي والزمالك .. وهذا موقفي|فيديو

قتلى وفرارعشرات الآلاف.. فيضانات عارمة وعواصف قوية تضرب الفلبين|شاهد

الأكثر تأثيرا في المجتمع العمالي.. تكريم عائشة عبدالهادي وناهد العشري ومجاور

عريس يعتدي على زوجته بالمحلة.. والأخيرة تحرر محضرا في الشرطة.. تفاصيل

بعد تراجع المستوى.. تفاصيل جلسة الخطيب وكولر الحاسمة في الأهلي

خطوة مفاجئة.. أول زيارة لمسئول إثيوبي لـ تيجراي منذ عامين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أجل دوري الأبطال ومونديال الأندية.. هذه صفقة الأهلي القادمة

بجمبسوت ملفت.. رضوى الشربيني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة |شاهد

هتخسي بسرعة.. أسرع رجيم لنحت قوامك وتحويل جسمك لألة حرق دهون

للرجال.. فاكهة خارقة تزيد خصوبتك وتحارب الصلع

فيديو

أشبه بأوروبا.. تساقط الثلوج على جبل اللوز بالمملكة السعودية

متحور يوم القيامة.. فيروس جديد يثير قلق البشرية.. تفاصيل

موقف مصر.. الشتاء الأسوأ والأمطار والثلج تضرب العالم

استقبال حافل.. مئات الإندونيسيين يحملون أسامة الازهري على الأعناق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ