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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرا التخطيط والقوى العاملة: الحكومة حريصة على الاستفادة من الموارد البشرية في مصر

خلال اللقاء
خلال اللقاء

 

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزير القوى العاملة حسن شحاتة، لبحث عدد من الملفات المشتركة.


وخلال اللقاء أكد الجانبان حرص الحكومة على التنسيق في ملفات العمالة ومراجعة السياسات العمالية واهتمامها بمصالح العاملين، وأصحاب الأعمال، وضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد البشرية التي تتمتع بها مصر.

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كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المطروحة على المجلس القومي للأجور وتم التأكيد على ضرورة العمل من أجل خلق فرص عمل وتنويع مصادر خلق تلك الفرص، ومنح القطاع الخاص والعاملين في هذا القطاع الاهتمام اللازم بما يتفق مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

 كما تم التأكيد على أنه يتم العمل بشكل مكثف لتحسين وتبسيط الإجراءات وتطوير منظومة العمل، بما يسهم في توفير الوقت، وتحقيق رضا المواطن، وتحسين مستوى وجودة الحياة للمصريين.
 

وزير القوى العاملة المجلس القومي للأجور وزيرة التخطيط جودة الحياة الدكتورة هالة السعيد أصحاب الاعمال

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