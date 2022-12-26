عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأكثر تأثيرا في المجتمع العمالي.. تكريم عائشة عبدالهادي وناهد العشري ومجاور

صدى البلد

كرم حزب مصر أكتوبر "أمانة العمال المركزية" وزيرتي القوى العاملة والهجرة السابقتين عائشة عبد الهادي، وناهد العشري، وذلك في لفتة وفاء وتقديرا وعرفانا لمسيرة العطاء، وذلك ضمن 10 شخصيات  نسائية قامات مؤثرة في المجتمع العمالي.

كما أمتد التكريم ليشمل حسين مجاور رئيس اتحاد نقابات عمال مصر الأسبق، وأحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الأسبق ورئيس الاتحاد التعاوني، وحمدي مصيلحي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة الأسبق، وعبد الحميد عبد الجواد أمين عام الاتحاد العام لنقابة عمال مصر الأسبق.

جاء ذلك في الاحتفالية التي نظمتها أمانة العمال المركزية بحزب مصر أكتوبر بتوجيهات من الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، والدكتور محمد بدران النائب الأول والأمين العام، وبقيادة علاء زكي أمين العمال المركزية، ومصطفى كمال الأمين المساعد للأمانة.

2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
1
1

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. خسر 640 جنيهًا وعيار 21 الآن مفاجأة

سقوط الدولار الأسود.. تراجع 12 جنيهًا ومفاجأة في السعر الرسمي الآن بالبنوك

اتحاد الكرة يصدر بيان يفيد بهزيمة الزمالك 2-0.. تفاصيل مثيرة

قرار عاجل من الخطيب عقب تراجع نتائج الأهلي في الدوري

الأرصاد تحذر من السيول على هذه المناطق اليوم.. والصغرى تصل لـ4 درجات

تعطيل الدراسة غدًا بـ 4 مناطق.. تفاصيل 24 ساعة من الطقس العاصف والأمطار الغزيرة

متحور يوم القيامة.. الصحة العالمية توضح حقيقة عودة الحظر والإغلاق في العالم

الطن وصل 30 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت الآن

ترشيحاتنا

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 26-12-2022

خناقة في الزفة.. عريس يعتدي على عروسته بالمحلة لسبب صادم| القصة الكاملة

نجم سموحة: تلقيت عرضين من الأهلي والزمالك .. وهذا موقفي|فيديو

قتلى وفرارعشرات الآلاف.. فيضانات عارمة وعواصف قوية تضرب الفلبين|شاهد

الأكثر تأثيرا في المجتمع العمالي.. تكريم عائشة عبدالهادي وناهد العشري ومجاور

بعد تراجع المستوى.. تفاصيل جلسة الخطيب وكولر الحاسمة في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أجل دوري الأبطال ومونديال الأندية.. هذه صفقة الأهلي القادمة

بجمبسوت ملفت.. رضوى الشربيني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة |شاهد

هتخسي بسرعة.. أسرع رجيم لنحت قوامك وتحويل جسمك لألة حرق دهون

للرجال.. فاكهة خارقة تزيد خصوبتك وتحارب الصلع

فيديو

أشبه بأوروبا.. تساقط الثلوج على جبل اللوز بالمملكة السعودية

متحور يوم القيامة.. فيروس جديد يثير قلق البشرية.. تفاصيل

موقف مصر.. الشتاء الأسوأ والأمطار والثلج تضرب العالم

استقبال حافل.. مئات الإندونيسيين يحملون أسامة الازهري على الأعناق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ