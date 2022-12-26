الأكثر تأثيرا في المجتمع العمالي.. تكريم عائشة عبدالهادي وناهد العشري ومجاور

كرم حزب مصر أكتوبر "أمانة العمال المركزية" وزيرتي القوى العاملة والهجرة السابقتين عائشة عبد الهادي، وناهد العشري، وذلك في لفتة وفاء وتقديرا وعرفانا لمسيرة العطاء، وذلك ضمن 10 شخصيات نسائية قامات مؤثرة في المجتمع العمالي.

كما أمتد التكريم ليشمل حسين مجاور رئيس اتحاد نقابات عمال مصر الأسبق، وأحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الأسبق ورئيس الاتحاد التعاوني، وحمدي مصيلحي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة الأسبق، وعبد الحميد عبد الجواد أمين عام الاتحاد العام لنقابة عمال مصر الأسبق.

جاء ذلك في الاحتفالية التي نظمتها أمانة العمال المركزية بحزب مصر أكتوبر بتوجيهات من الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، والدكتور محمد بدران النائب الأول والأمين العام، وبقيادة علاء زكي أمين العمال المركزية، ومصطفى كمال الأمين المساعد للأمانة.

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