نائب يشيد بإفراج الحكومة عن البضائع ويطالب بوقف استيراد السلع الاستفزازية

أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بالقضايا التي ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى الاجتماع الذى عقده لمتابعة خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، وذلك بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة في الأسواق وتأكيده على وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا الملف طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد "حنفى" فى تصريحات له اليوم الفترة أن نجاح الحكومة فى الفترة من 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر الجاري فى الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ وذلك من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع يؤكد اهتمامها بهذا الملف مطالباً من الحكومة الإسراع فى الإفراج عن باقى البضائع والتى تصل قيمتها الى نحو 9.5 مليار دولار فى إطار التعاون بين الحكومة والقطاع المصرفي ووجود خطة للإفراج عن البضائع المتبقية مع ضرورة إعطاء أولوية قصوى للإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية، ومستلزمات الإنتاج حتى لاتتوقع بعض المشروعات الصناعية العاملة فى هذه القطاعات.

وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة إصدار قرارات فورية بعدم استيراد أى سلعة لها مثيل من المنتجات المحلية والوقف الفورى لاستيراد جميع السلع الاستفزازية خلال هذه المرحلة خاصة مع استمرار التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية مؤكداً أن مثل هذه القرارات سوف تسهم فى الحد من الفاتورة الاستيرادية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتمعاً لمتابعة إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أماني الوصّال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، وأحمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بوزارة الصناعة.