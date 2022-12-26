نجم سموحة: تلقيت عرضين من الأهلي والزمالك .. وهذا موقفي|فيديو

أكد خالد عبد الفتاح، مدافع فريق سموحة، إنه تلقى عرضين من قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، خلال للفترة الماضية.

وقال عبد الفتاح، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامي سيف زاهر: “تلقيت عرضين من الأهلي والزمالك، نهاية الموسم الماضي، ولكن الأمر يتعلق بوكيل أعمالي، والمفاوضات مع المهندس فرج عامر رئيس سموحة”.

وتابع عن موقفه من اللعب للأهلي والزمالك قائلا: "أي لاعب يتمنى اللعب في الأهلي والزمالك، وهو شرف كبير، لكن أنا حاليا كل تركيزي مع سموحة".

وأضاف: “المهندس فرج عامر لم يقف أمام حلم أي لاعب، لكنه يشترط أن يكون العرض مناسبا للنادي”.

ووقع الأهلي في فخ التعادل السلبي مع سموحة مساء أمس، الأحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “السلام”، في ختام الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

رفع الأهلي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، بفارق نقطتين عن الزمالك أقرب منافسيه الذي يتواجد في المركز الثاني.

في المقابل، ارتفع رصيد سموحة إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر، بجدول ترتيب الدوري الممتاز.