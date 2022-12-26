عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"منطلقات الإرهاب وركائزه" ندوة للطلاب الوافدين بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية

صدى البلد

قال الدكتور حمد الله الصفتي عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر،  ومدير الشئون العلمية والثقافية ، إن أصحاب المصالح يريدون استغلال منطقة الشرق الأوسط ، لتحقيق مآربهم الشخصية وتنفيذ أجنداتهم الخاصة،  مؤكداً أن من درس سيكولوجية الشعوب الشرقية، سيدرك جيدًا، أن ( الدين) هو المدخل الأساسي والرئيسي للسيطرة على شعوب هذه المنطقة.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة ( منطلقات الإرهاب وركائزه)، والتي أقيمت تحت رعاية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة الأزهر بمدينة نصر.

وأشار الصفتي إلى أن هؤلاء  المتطرفين  أصحاب الأجندات الخاصة، قاموا بتوظيف الدين ، كمدخل واستغلاله من أجل إشاعة الفوضي، ونشر الأفكار المتطرفة دينيا ، لتحقيق المصالح الخاصة لهم، مضيفاً أن هذه الجماعات المتطرفة تعمل علي خلق صراعات مع المؤسسات الدينية، لخلق نوع من أنواع الفوضي والتشتيت في المجتمعات.

وأوضح عضو المنظمة، أنهم يخلقون أنواعا مختلفة من المعارك، منها التشكيك في المؤسسات الدينية، وتشويه المرجعيات واتهام هذه المؤسسات بأنها تخالف العقيدة الصحيحة، وعمل كتيبات ومنشورات تشكك في ثوابت وقيم المجتمع وتتهم الآخر بالكفر، وتتهم علماء الدين بأنهم أصحاب مصالح، ( علماء سلطة)،  حتى ينزعوا الثقة عنهم ، فيربط الناس بينهم وبين السياسة، ثم يخلقون آلات إعلامية وإلكترونية علي التوازي، وأصوات مخالفة تدعي أنهم أصحاب الحق والآراء المنزهة عن السياسة .

مشيراً ألي أن هؤلاء هم الأكثر إجراما؛ لأنهم يخلقون الفوضي في المجتمعات، ويوظفون الدين ويستغلونه أسوأ استغلال من أجل السلطة والمصالح الخاصة، وفي الختام أوصى الطلاب بضرورة تصحيح الصورة الخاطئة عن الإسلام، ونشر الفكر الوسطي والمنهج الأزهري.

وتعد هذه الندوة ضمن مجموعة من الندوات التي يعقدها المركز للطلاب من مختلف الجنسيات، من أجل تفنيد الشبهات والقضايا المختلفة التي تعاني منها المجتمعات،  والرد على كل مايُثار من أفكار مغلوطة عن الإسلام والمسلمين من خلال أساتذة وعلماء الأزهر، ووفق المنهج الأزهري الذي يمثل منهج الوسطية والاعتدال.

الجماعات المتطرفة المنظمة العالمية لخريجي الازهر الشرق الاوسط منطلقات الإرهاب وركائزه خريجي الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. خسر 640 جنيهًا وعيار 21 الآن مفاجأة

سقوط الدولار الأسود.. تراجع 12 جنيهًا ومفاجأة في السعر الرسمي الآن بالبنوك

اتحاد الكرة يصدر بيان يفيد بهزيمة الزمالك 2-0.. تفاصيل مثيرة

قرار عاجل من الخطيب عقب تراجع نتائج الأهلي في الدوري

مش في وعيها| وصلة رقص هستيرية لشيرين عبد الوهاب بأحد الملاهي الليلية

خناقة في الزفة.. عريس يعتدي على عروسته بالمحلة لسبب صادم| القصة الكاملة

الأرصاد تحذر من السيول على هذه المناطق اليوم.. والصغرى تصل لـ4 درجات

أبريل 2024.. السيسي يزف خبرًا سارًا لـ المصريين

ترشيحاتنا

حالة واحدة لنهاية العملية العسكرية.. أوكرانيا تتهم روسيا بشن حرب شاملة

ضبط 3 عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة بالقليوبية

وزير العدل: معدلات الطلاق فى أول عامين للزواج عالية

بدءا من يناير حتى عيد الفطر.. خطة الحكومة لخفض أسعار السلع

السيسي: عقد الزواج سيكون بإذن لجنة يرأسها قاض ومستشار من الصحة لطمأنة الوالدين

السيسي يوجه رسالة مهمة للمقبلين على الزواج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ما تاكلها.. خبير مناعة يفجر مفاجأة غير متوقعة عن الفراولة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مش شبه بعض.. فساتين زفاف ابنة الحضري تثير الجدل على السوشيال ميديا

من أجل دوري الأبطال ومونديال الأندية.. هذه صفقة الأهلي القادمة

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

أشبه بأوروبا.. تساقط الثلوج على جبل اللوز بالمملكة السعودية

متحور يوم القيامة.. فيروس جديد يثير قلق البشرية.. تفاصيل

موقف مصر.. الشتاء الأسوأ والأمطار والثلج تضرب العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ