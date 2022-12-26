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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير العدل: حصلنا على موافقة الأزهر والإفتاء والأوقاف على توثيق الطلاق | فيديو

وزير العدل والرئيس
وزير العدل والرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد وزير العدل ، المستشار عمر مروان ، أن قانون توثيق الطلاق حصل على موافقة من الأزهر الشريف ، والافتاء المصري ، ووزارة الأوقاف ، متابعا : " مطمئنين تماما في مشروع القانون " .

ومن جانبه رد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال افتتاح مصنعي المستلزمات الطبية والصناعية : " الخلاف بين الأسر وارد بس الفترة دي مين هيكفل بالأولاد وهما بيقطعوا بعض ومش عاوزين يصرفوا واللي بيضيع ولاد مصر.

وكشف أن قناة السويس جمعت من عام 75  أى من 44 سنة حتى اليوم، 200 مليار دولار، " لو حد جاب 10% وتم وضعهم فى صندوق، لكان هذا له رد إيجابي".

وأضاف: لو وفرنا 10% من دخل القناة خلال 43 سنة لكان لدينا 50 مليار دولار الآن.

وزير العدل توك شو الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير العدل المستشار عمر مروان

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