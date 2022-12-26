قبل إطلاقه رسميا.. اعرف مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي F14

تعمل شركة سامسونج Samsung عملاق تصنيع الأجهزة الذكية حاليا على تحديث كل منتجات هواتفها من الفئة الاقتصادية المتوسطة في التسعير خلال العام القادم مع التركيز على الفئة A ، بما في ذلك Galaxy A54 و Galaxy A34.

وفقا لتقرير موقع 91mobile تخطط الشركة الكورية الجنوبية إطلاق الهاتفين الذكيين في وقت ما في شهر يناير حتى وإن كانت لم تعلن رسميا عن الأمر، ويزعم التقرير أن العلام التجارية ستطلق أيضًا هاتفًا ذكيًا من سلسلة F الاقتصادية خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم مع بداية العام.

سامسونج

، نقلاً عن مصادر من داخل الشركة، تستعد سامسونج لتقديم هاتف جديد من عائلة "إف" على الأرجح سيكون Galaxy F14 وسيتم بيعه حصريًا من خلال منافذ Flipkart و Samsung e-store في البداية.

التفاصيل حول Galaxy F14 ما زالت شحيحة وغامضة جدًا. تم رصد الهاتف مؤخرًا على موقع الويب الخاص بمكتب المعايير الهندية (BIS) برقم كودي للطراز SM-E146B / DS. من المتوقع أن يكون هاتفًا ذكيًا يعمل بتقنية اتصالات الجيل الخامس 5G وسيتم إطلاقه خلفًا لجهاز Galaxy F13.

ظهر Galaxy F13 لأول مرة بشاشة من نوع LCD مقاس 6.6 بوصة توفر جودة وضوح FHD +. يتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة معالج وحدة مركزية Exynos 850 ، إلى جانب شريحة Mali G52 للرسوم الجرافيك مقترن بذاكرة وصول عشوائي (رام) 4 جيجا بايت وما يصل إلى 128 جيجا بايت من مساحة التخزين الداخلي (روم)، ويمكن زيادة المساحة من خلال كارت ميموري إضافي لأنه يدعم فتحة microSD لتصل إلى 1 تيرابايت.

يحزم الجهاز بطارية تصل سعتها إلى 6000 مللي أمبير في الساعة ، ويدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، كما يحتوي على مستشعر بصمة جانبي للأمان. بالنسبة لهواة ومحبي التصوير سواء الفوتوغرافي أو الفيديو، يحتوي الهاتف من الجهة الخلفية على وحدة كاميرات ثلاثية مع فتحة عدسة أساسية واسعة بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. في المقدمة ، هناك كاميرا سيلفي تأتي بدقة 8 ميجابكسل للصور الذاتية ومحادثات الفيديو.