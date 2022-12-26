مسؤولو البنك العراقي يجابهون أزمة الدولار قبل حلول عيد الميلاد

يستمر سعر صرف الدولار الأمريكي في الارتفاع مقابل الدينار العراقي، ما انعكس على عدة أشياء أبرزها السلع، حيث بلغ سعر صرف 100 دولار نحو 155 ألف دينار عراقي.

وتزامنت هذه الموجة من التغيرات في أسعار الدولار عالميا، مع حلول عطلة عيد الميلاد، والذي يعد موسما للتبضع و الاحتفال في جميع أنحاء العالم.

وفي نفس السياق يجابه البنك المركزي العراقي، هذه التغيرات طبقا لما نشرته "سكاي نيوز عربية" حيث قام مسؤولو البنك بتكليف 3 مصارف حكومية بتأمين الدولار للمواطنين، والسماح بإجراءات لزيادة عرض العملة الأجنبية.

وكشف مستشار البنك المركزي إحسان الياسري، لوكالة الأنباء العراقية أنه قد "تم تكليف مصارف الرافدين والرشيد والصناعي كمصارف حكومية لتأمين العملة الأجنبية للجمهور، لأغراض مختلفة كالسياحة والدراسة.