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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غرامة 2 مليون جنيه | التموين للتجار : قدامكم يومين على هذا الإجراء

ضبط الأسعار
ضبط الأسعار

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه صدرت توجيهات من رئيس مجلس الوزراء بضرورة مهلة 15 يوما لوضع جميع الأسعار على السلع بجميع المحلات، والتحكم فى  فى الأسعار بالفترة الماضية، حيث أن هناك بعض التجار تقوم بارتفاع فى الأسعار بالمنتجات بطريقة غير مبررة.

وأضاف "خليل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن هناك حملات تعمل للتوعية بهذا الأمر فى الشوارع من الجهات المختصة بهذا الأمر، سواء وزارة التموين أو مباحث التموين أو جهاز حماية المستهلك، حيث أنه يتم وضع الأسعار على العبوات، والعبوات المنتجة المعلبة.

وتابع أن كل عارض فى المتجر يجب أن يكون ملتزم بهذا السعر، وسيتم وضعه فى قائمة واضحة أمام المواطن، لافتا إلى أنه سيكون هناك لجنة عادلة من اتحاد الغرف والغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك لتحديد السلع الإستراتيجية ووضع سعر عادل، وسيتم الإعلان عنها، وسيطلق عليها السلع الأساسية الملازمة للمواطن.

وأشار إلى انه بدءا من يوم الأربعاء القادم سيتم إتخاذ الإجراءات لكل من لم يعرض السلع على الأسعار او لم يلتزم بهذه الإجراءات، حيث ستكون العقوبة من 200 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه، مع مصادرة البضاعة.

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