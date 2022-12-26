منها مخطوطة الإمام الشافعي .. طلب إحاطة لاختفاء وثائق وحفظها بأكياس قمامة

أعلن النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة، حول وقائع إهمال جسيم في دار الوثائق القومية، مشيرًا إلى أنه يظهر بالصور المرفقة صور للوثائق التراثية محفوظة بأكياس للقمامة.

وأشار "بدر"، في طلب الإحاطة الذي تقدم به، إلى ترقية الموظف المسئول عن اختفاء مخطوطة الرسالة للإمام الشافعي وأكثر من ٣٠٠ وثيقة أثرية وتجديد الثقة في مديرة دار الوثائق رغم الإهمال الجسيم بالدار.

ونوه عضو مجلس النواب بأنه قد تم التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية مع الموظف محمد فودة بدار الكتب والوثائق في الدعوي رقم ٢١٣ لسنة ٤٩ قضائي وصدر حكم الادانة بالقرار رقم ٣٧٣ وبناء عليه تم معاقبته بالخصم ٢٠ يوما من راتبه، مشيرًا إلى أنه كان من البديهي أن يتم نقل الموظف من المكان الذي يشرف فيه علي شبكة الانترنت الخاصة بالدار والتي تحوي أغلب الوثائق المؤرشفة الكترونيا ولكن هذا لم يحدث.

وأوضح أن رئيس الدار قامت بتجديد الثقة به واعطائه صلاحيات أكبر بحجة أنه تم خصم ٢٠ يوم من راتبه وهذا كافي، كما تقدمت مديرة الموظف المذكور بمذكرة رسمية الي رئيسة الدار تشكوه فيه بأنه يه نسخة مفاتيح خاصة للمكتب الموجود به الوثائق الإلكترونية يرفض اعطاء نسخة منها لمديرته المباشرة لمراجعة الوثائق والاطمئنان عليها ولم تتجاوب السيدة مديرة دار الوثائق مع الشكوي ولم تحرك ساكنا.

ولفت إلى أنه على الرغم من أن هناك تحقيق رسمي يجري حول اختفاء ٦ مجلدات من صحيفة الوقائع المصرية وقيام وزيرة الثقافة بتحويل الواقعة للتحقيق، إلا انه فوجئنا بقرار تجديد الثقة لرئيسة دار الكتب والوثائق المصرية.