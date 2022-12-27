المحميات الطبيعية في 2022.. 65 مليون جنيه عائدات سنوية.. وإنشاء 91 منشأة صناعية مرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية

البيئة: الوصول إلى 120 محطة رصد لنوعية الهواء طفرة جديدة في الحد من تلوث الهواء متجاوزاً المستهدف ببرنامج الحكومة 2018/2022

نجاح جهود الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة من تجنب ما يزيد عن 158 ألف طن انبعاثات ملوثة للهواء

دعم قرى الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بأكثر من 200 ألف شجرة

الوصول لعدد 25 محطة بشبكة الرصد اللحظى للمنشآت الصناعية على نهر النيل والبحيرات

ارتفاع إجمالي الدخل بالمحميات خلال عام 2022 الى ما يقدر بحوالى 65 مليون جنيه مصرى وأكثر من 3 ملايين دولار، على الرغم من التأثيرات العالمية

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات خطوة فارقة في بدء تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات في مصر تقوم على مفهوم الاقتصاد الدوار

في ظل ما شهده العالم خلال عام 2022 من أزمات متلاحقة أثرت على مختلف الدول دون تفرقة، وتهدد مستقبل الأجيال القادمة بتحديات الأمن الغذائي والمائي وأزمة الطاقة والأزمات الاقتصادية والسياسية، بذلت مصر جهودا حثيثة لمواجهة التحديات البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، خاصة بعد التقدم الذي حققته وزارة البيئة بدعم من القيادة السياسية في وضع ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة لتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال دمج حقيقي للبعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ورفع الوعى البيئى لدى قطاعات الشعب، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية ومستقبل أفضل. هذا إلى جانب تدعيم دور مصر القيادي على المستوى الإقليمي والدولي في مجال البيئة.

انشاء 120 محطة رصد لنوعية الهواء وتجنب ما يزيد عن 158 ألف طن انبعاثات ملوثة للهواء.

حماية الطبيعة والتنوع البيولوجى

استكملت وزارة البيئة جهودها لتطوير المحميات ودعم عمليات الاستثمار وتنمية السياحة البيئية المسئولة و الحفاظ على الموارد الطبيعية و التنوع البيولوجى بالاشتراك مع المجتمعات المحلية و القطاع الخاص و شركاء العمل البيئى من المجتمع المدني والوزارات و الجهات المانحة، وذلك من خلال عدة محاور رئاسية، و هي:

دعم وتطوير وصيانة البنية الأساسية للمحميات لدعم الاستثمار من خلال القطاع الخاص

قامت وزارة البيئة بأعمال تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات بما يوفر تجربة سياحية رائدة بالمحميات ترتقى للمستويات العالمية و يوفر خدمات للزوار بالمحميات، مع الاستفادة من ما تم من تطوير في عدد 13 محمية بربوع مصر كمقصد سياحى، و تهيئة المناخ الداعم لمشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بالمحميات، بما يحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، و يعمل على دمج المجتمع المحلى، ويتوافق مع طبيعة المحميات، ومن أهمها:

الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص بمحميتى رأس محمد ونبق

- تطوير الخدمات المقدمة للزوار بمحميتي رأس محمد ونبق، لتوفير تجربة سياحية بيئية مميزة مع الحفاظ على الأنظمة البيئية

اقامة نزل بيئى وتطوير الشاطئ بمشاركة عدد من المستثمرين بما يتوافق مع طبيعة المحمية وحساسيتها البيئية ويدعم الحفاظ على مواردها الطبيعية و دمج المجتمع فى حمايتها وتوفير خدمات متميزة للزوار بما يضمن تجربة سياحية بيئية مميزة للزوار مع الحفاظ الأنظمة البيئية، كذلك تطوير قرية الغرقانة من خلال إنشاء عدد 51 وحدة سكنية متوافقة بيئياً مع طبيعة الموارد الطبيعية والثقافية بالمحمية كأحد جوانب تطوير المجتمع المحلي بالمحمية.

لأول مرة إطلاق مشروع السيارات الكهربائية للتنقل داخل محمية نبق كتجربة سياحية فريدة للتجول باستخدام تلك العربات الصديقة للبيئة، وزيارة المعالم والمزارات بمناطق ومسارات محددة، مرجحًا تعميم تلك التجربة على كل المحميات داخل جنوب سيناء.

- تطوير مركز تدريب صون الطبيعة وتطوير مجمع المعامل بمدينة شرم الشيخ لاستغلاله لأغراض البحث العلمى والتدريب المتخصص بالشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية. سوف يعد أحد أهم وأشهر مراكز التدريب المتخصصة في مجالات البيئة والطبيعة والتنوع البيولوجي في المنطقة وركيزة داعمة لملف السياحة العلمية وهو يقع بمدينة شرم الشيخ بين محميتي رأس محمد ونبق سوف يقدم برامجه التدريبية والتعليمية المعتمدة بالتعاون مع الأوساط العلمية والبحثية الدولية والمحلية المتخصصة و يتكون المركز من ٢٥ غرفة فندقية وقاعات محاضرات ومؤتمرات

محميات الفيوم

- صيانة طريق منطقة الشلال والبحيرة العليا والسفلي بمحمية وادي الريان بالتنسيق مع مركز مدينة يوسف الصديق بشكل دوري، إلى جانب ترميم المباني الخدمية بالمحمية خاصة بعد تساقط الامطار خلال فصل الشتاء.

- تغيير اللوحات الارشادية بمنطقة وادي الحيتان ومنطقة الزيارة الرئيسية بالشلالات بالتنسيق مع مشروع الادارة الفعالة لمحميتي قارون ووادي الريان.

- انشاء وحدة نظم معلومات جغرافية GIS بالمبني الاداري لمحمية وادي الريان بالتنسيق مع مشروع الادارة الفعالة لمحميتي قارون ووادي الريان.

- انشاء بوابة دخول للمحمية وتطوير منطقة الشلالات بالكامل ورفع كفاءة الكافتريات ومبني الزائرين وانشاء مبني اداري جديد للمحمية.

- تطوير البنية التحتية وتجهيز الجانب الغربي لمنطقة الشلالات وتدبيش المنطقة بالكامل وانشاء مسارات خاصة بالزوار وانشاء منطقة للتخييم.

- إعداد وتنفيذ دورة الدليل البيئى لمنظمي رحلات السفاري بمحميات الفيوم بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الايطالى المرحلة الثالثة.

- مسح وصيانة المدقات الرئيسية بمحمية قارون وإزالة الرمال المعيقة لحركة السير حتى المبنى الإداري ثم إلى منطقة الغابة المتحجرة ومداخل مناطق الزيارة الهامة.

محمية قبة الحسنة

- انشاء نادي العلوم بمحمية قبه الحسنة و الانتهاء من توريد وتركيب الفرش اللازم لتكون منارة للتوعية البيئية بالتعاون مع مشروع تعزيز القدرات الوطنية لتحقيق اتفاقيات ريو- المرحلة الثالثةcb3 ، ويحتوى نادي العلوم على ستة غرف و مسرح وستقام به العديد الأنشطة التعليمية و التجريبية ويوجد غرفة خاصة بعمل أنشطة للطاقة و غرفة لعمل تجارب لتنقية المياه و اخرى بالتنوع البيولوجي و إعادة التدوير وجاري تجهيزه للافتتاح.

محمية وادى الجمال

- إعادة تأهيل وتجهيز بيت العبابدة و المظلة واللوحة الإرشادية بمنطقة أم كابو، والمظلة الخاصة بالنحل بمحمية وادى الجمال، بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الايطالى المرحلة الثالثة

تنشيط السياحة البيئية

المسار الأول :التنمية السياحية المستدامة

- قامت وزارة البيئة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة البيئية بتنفيذ دراسة تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي لمنطقة جنوب البحر الأحمر، لمراجعة المسببات الرئيسية للضغوط البيئية الناجمة عن التنمية السياحية وعمل تحديد كمي للآثار التي تسببت فيها هذه الضغوط وكذلك مراجعة الاجراءات المنظمة لمنظومة تقييم الأثر البيئي للمنشآت السياحية، ومن ثم اقتراح تعديلات للسياسات المنظمة للتنمية السياحية في هذه المنطقة سواء على مستوى وزارة السياحة والآثار أو محافظة البحر الأحمر والإجراءات المنظمة لمنظومة تقييم الاثر البيئي لتقييم الوضع الحالي وتقييم الاستدامة والتخطيط بالسيناريوهات.

- رفع الكفاءات في قطاع السياحة ونشر الوعي البيئي لدى العاملين بالقطاع سواء في الفنادق والمطاعم أو مراكز الغوص، وقدمت الوزارة دعم فني لعلامة النجمة الخضراء (Star Green )حيث تم إعداد الدليل الارشادى وتدريب أكثر من 170 عامل في 84 فندق على ممارسات الفنادق المستدامة. وكذلك تدريب عدد من المقيمين والمدققين لزيادة عدد الكوارد الفنية المؤهلة لإجراء التقييمات، مما أدى إلي زيادة عدد الفنادق الحاصلةعلى العلامة من 11 فندق إلى أكثر من 70 فندق في مدينة شرم الشيخ.

المسار الثانى :-دعم العمليات والممارسات البيئية السليمة والترويج للسياحة البيئية

- تدريب أكثر من 600 فرد حول معايير علامة جرين فينز (green fins) كما تم اعتماد أكثر من40 مركز غوص في مصر، حيث يعد ذلك أكبر عدد من المراكز في دولة واحدة عالمياً.

- إعداد الدليل الارشادي لأفضل الممارسات المستدامة بالفنادق لتحديد تدابير بيئية فعالة يسهل تطبيقها.

- إطلاق الدليل الارشادي لأفضل الممارسات البيئية في المطاعم السياحية لتكون أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة.

- تطوير البوابة المصرية للسياحة المستدامة وهي أداة الكترونية مخصصة لخبراء الضيافة والسياحة والفنادق والمستثمرين في هذا القطاع، وكذلك الاتحاد المصري للغرف السياحية كشركاء رئيسين في دمج مفهوم حماية البيئة بالانشطة السياحية.

- وضع إرشادات للنزل البيئية ونشرها في شكل دليل وذلك تمهيداً لإعداد آلية لترخيص النزل البيئية من قبل وزارة السياحة والآثار، وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها لتنظيم سوق السياحة البيئية في مصر وزيادة الاستثمارات بالمحميات الطبيعية وخارجها.

- اطلاق مبادرة "القائمة الخضراء"، والتي تهدف إلي زيادة وعي السائحين بالفنادق البيئية والمنشآت السياحية الحاملة للعلامات البيئية/ وكذلك المنتجات التي تتبع معايير بيئية واجتماعية سليمة والتي تعتبر بديلة للمنتجات ذات الأثر السلبي على البيئة. وتم نشر القائمة الخضراء من خلال موقع إيكو إيجيبت وتنظيم حملة ترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي لعدة أشهر وكذلك تم تطوير فيلم ترويجي للحملة.

- كما قام مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الايطالى المرحلة الثالثة بإعداد وتنفيذ التدريب الأول للحرف التقليدية بمحمية وادى الجمال (التنظيم المؤسسى وتسعير كذلك المنتجات ، إعداد وتنفيذ دورات تدريبية للحرفيات بمحمية وادى الجمال على منتجات شمع العسل).

حماية التنوع البيولوجى

بذلت وزارة البيئة مجهودات كبيرة لحماية التنوع البيولوجى عالميا ومحليا كالتالى:

المستوى العالمى

- المشاركة في مؤتمر الاطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى الخامس عشر بكندا:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمؤتمر الاطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى الخامس عشر المنعقد بمدينة مونتريال بكندا فى الفترة من 7:19 ديسمبر 2022

-رئاسة وزيرة البيئة مع وزير البيئة الكندى ، سلسلة من الاجتماعات بهدف تحقيق التقدم نحو الهدف العالمى الطموح وتسهيل عملية التفاوض نحو وضع إطار عام للتنوع البيولوجى لما بعد 2020 لتقديمه للعالم وللأجيال القادمة.

تمتوقيع مذكرتى تفاهم مشترك بين مصر والمالديف لدعم التعاون المشترك لمواجهة آثار تغير المناخ وتحقيق أهداف التنوع البيولوجي والرصد البيئي.

• مصر وألبانيا لتعزيز العلاقات الودية بين البلدين ودعم أواصر التعاون البيئى فى مجالات كلاً من التنوع البيولوجي والمحميات ، السياحة البيئية، إدارة المناطق الساحلية.، تغير المناخ ، التلوث البحري وإدارة الكوارث ،المراقبة البيئية فى مجال الهواء والماء.

- مشروع إطلاق وإعادة توطين لطائر الحباري من محمية العميد لمحافظة مطروح بمصر بالتعاون مع الصندوق الدولي للحفاظ على الحباري بدولة الامارات العربية الشقيقة، و قد تم إطلاق 2000 طائر حبارى من جمهورية مصر العربية و ذلك فى إطار بروتوكول التعاون الذى يهدف إلى بحث إقامة مشاريع تستهدف الإدارة المستدامة للحيوانات والطيور وذات مردود اقتصادي واجتماعي للمجتمعات المحلية في المنطقة التي تتمركز حولها مشاريع المحافظة على تلك الأنواع، وذلك بمشاركة الجهات المعنية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات ورفع القدرات الوطنية في المجالات المتعلقة باستعادة وحماية الإدارة المستدامة لطيور الحباري والأنواع الرئيسية التي يتم الاتفاق عليها

اختيار مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة كنموذج لأفضل الممارسات للمشروعات الممولة من مرفق البيئة العالمية لعام 2022 لما حققه من نتائج ناجحة وتحويلية في تعميم إجراءات صون الطيور الحوامة المهاجرة في القطاعات الخمسة الرئيسية (الصيد والطاقة والسياحة والزراعة وإدارة المخلفات) والتي تؤثر بشكل مباشر على الطيور الحوامة المهاجرة على طول مسار الهجرة بالوادى المتصدع / البحر الأحمر.

المستوى المحلى

رصد ومراقبة الأنشطة الرئيسية لاستخدامات الحياة البرية

تنفيذ برنامجاً طموحاً لرصد ومراقبة جميع الأنشطة الرئيسية لعرض الحياة البرية بالمزارع وحدائق الحيوان الخاصة والسيرك، من خلال إعداد قاعدة بيانات وافية عن تلك الأنشطة وتم تفعيل القانون فيما يخص التصريح بتلك الأنشطة وأصبح لكل منها سجل بيانات بالحيوانات المستخدمة والتي غالباً ما تكون من خارج البيئة المصرية. ويتضمن البرنامج خطة للتفتيش والمرور الدوري بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات.

مكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية

تطوير برنامج لمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية والأفراد المهتمين بقضايا الحفاظ على الحياة البرية. يعتمد هذا البرنامج على عدة محاور هي كالتالي:

- موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون تنظيم النفاذ الى المورارد الاحيائية و الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.

- التفتيش على الأسواق والمحلات المتخصصة، حيث تم إعداد خطة للتفتيش على الأسواق ومحلات بيع الحياة البرية يتم تنفيذها بالتنسيق وبمشاركة قوات من شرطة البيئة والمسطحات المائية وخاصة الأسواق الدائمة في القاهرة.

- تأسيس شبكة تواصل مع العديد من الجمعيات الأهلية والمجموعات والأفراد المهتمين بقضايا البيئة ورفاهية الحيوان، حيث يتم التواصل باستمرار لتبادل المعلومات فيما يتعلق بإحباط محاولات التهريب بالتعاون مع الجهات الأمنية أو بالعمل سوياً في استعادة وإعادة إطلاق العديد من الحيوانات والطيور البرية من المحلات التي تقوم بعرضها أو ببيعها مثل التماسيح والسلاحف البرية والبحرية والبجع والفلامنجو وغيرها.

• تنسيق مشروع الطيور الحوامة المهاجرة و جهاز شئون البيئة لتنفيذ مبادرة وطنية تطوعية من خلال دعوة طلبة كليات العلوم بالجامعات المصرية للعمل التطوعى فى برامج صون الطيور المهاجرة لتدريبهم على تعريف ورصد الطيور وتحليل البيانات وكذا عمليات الغلق عند الطلب، حتى يتم تأهيلهم للعمل فى هذه البرامج بعد تخرجهم

توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع كلية العلوم بجامعة بنى سويف بهدف تعظيم وتنفيذ برامج وأنشطة من شأنها رفع قدرات الطلبة وتدريبهم على برامج صون الطيور الحوامة المهاجرة بمشروعات طاقة الرياح، وتوفير إطار عمل مشترك بين الطرفين وتسهيل التعاون لتعزيز الجهود لرفع القدرات الوطنية وتوفير الكوادر المؤهلة للعمل فى برامج الحفاظ على الطيور الحوامة المهاجرة فى مسارات الطيور المهاجرة فى مصر.

• توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين جهاز شئون البيئة والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى والمشروع لتطوير موقع محطة بحيرات الاكسدة بشرم الشيخ لحماية الطیور الحوامة المھاجرة.

• تنفيذ برنامج البحث عن الطيور النافقة بمحطات طاقة رياح جبل الزيت بقدرة 240 ميجاوات و 120 ميجاوات لمدة 70 يوم وخطوط نقل الكهرباء المرتبطة بهما وتنفيذ برنامج تدريبي عن تعريف وتصنيف الطيور خلال البرنامج.

• تنظيم البرنامج التدريبى الخاص بتصنيف وتعريف الطيور الحوامة المهاجرة خلال فصل الربيع لعام 2021 وذلك بمركز التميز البيئى بجبل الزيت، حيث شارك فى البرنامج عدد من شباب الخريجين وافراد المجتمع المحلى بمنطقة جبل الزيت.

رصدت الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط ملوثات الهواء الأساسية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية من خلال محطات الشبكة حيث تم زيادة عدد محطات الرصد والوصول إلى 120 محطة رصد مجتازة المستهدف ببرنامج الحكومة2018/2022 ، موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية، من أجل المساهمة في تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية لتوفير بيانات الرصد الصحيحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال متخذي القرار والتي تسهم في تحسين المستوى الاقتصاد

الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية

تم زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية والوصول إلى عدد 91 منشأة صناعية (بزيادة 6 محطات عن العام الماضى) بعدد 454 نقطة رصد ، متجاوزا مستهدفات برنامج الحكومة 2018/2022 بنسبة تجاوز 25% ، تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الاسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب (عدد 25 شركة أسمنت + عدد 13 شركة أسمدة + عدد 6 شركة بتروكيماويات+ 28 محطة توليد القوى الكهربية+6 شركة حديد وصلب + 2 شركة سيراميك+ 1 شركة زجاج+ 8 معمل تكرير بترول + 1 ألومنيوم )، لتشمل العديد من القياسات المختلفة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون البيئة.

الإنذار المبكر لملوثات الهواء

تشمل منظومة الإنذار المبكر بوزارة البيئة تشمل كافة مناطق جمهورية مصر العربية المأهولة بالسكان والتي تتناول تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء لمدة 3 أيام مقبلة، حيث يتم دراسة 8 قطاعات جغرافية (القاهرة الكبرى – الدلتا – الصعيد – القنال – سيناء – الساحل الشمالي - الصحراء الغربية (الوادي الجديد) - ساحل البحر الأحمر) بعدد 58 نقطة دراسة ويتم تحديثها يوميًا من خلال صفحة الإنذار المبكر بموقع وزارة البيئة.

• إعداد تقارير التنبؤ بتأثيرات الحوادث على جودة الهواء وإعداد التقارير الشهرية عن جودة الهواء بدراسة الرياح المؤثرة على القاهرة الكبرى وحصر الظواهر الجوية المتسببة في العواصف الترابية.

مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى

تنفذ الحكومة المصرية المشروع القومي "إدارة تلوث الهواء وَتَغَيُّر المناخ في القاهرة الكبرى" الممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار والذي تنفذه وزارة البيئة، بهدف الحد من انبعاث ملوثات الهواء وتغير المناخ في قطاعات حيوية بالقاهرة الكبرى وتعزيز القدرة على الإدارة المثلى ومواجهة تلوث الهواء، وذلك بالتعاون بين وزارة البيئة وكلاً من وزارات التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية والنقل والصحة والسكان، ومحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة وهيئة النقل العام بالقاهرة.

اصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات خطوة فارقة في بدء مفهوم الاقتصاد الدوار

كما تم الانتهاء من إعداد التصميم الهندسي التفصيلي للمرافق والبنية التحتية الأساسية للمنشأة المتكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان والتي سيتم انشاؤها على مساحة 1228 فدان وجاري الطرح لبدء التنفيذ.

ويتم التحضير لعدد من الأنشطة الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع الغير رسمي للمخلفات، بالإضافة إلى الإعداد لتفعيل مسئولية الشركات الكبري المنتجة للمخلفات بكافة أنواعها.

خفض انبعاثات المركبات

اتخذت وزارة البيئة العديد من الاجراءات لخفض انبعاثات المركبات تم شراء 100 أتوبيس كهربائي لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة تعزيز القدرات وتغيير السلوك والانتهاء من إعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية للمخطط الرئيسي والمرافق والبنية التحتية للمجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان وتم الانتهاء من إعداد "دليل تشغيل المشروع" الذي يتكون من ثلاثة أجزاء: الترتيبات المؤسسية والتنفيذية والمشتريات والإدارة المالية والمتابعة والتقييم. وقامت الإدارة المالية في المشروع بإعداد الميزانيات التقديرية والفعلية وتقديم التقارير الدورية للجهة المانحة والجهات التخطيطية والأجهزة الرقابية المختلفة في الدولة.

جهود مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2022

تتوالى نجاحات وزارة البيئة في إدارة ملف الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلامياً "بالسحابة السوداء عاماً بعد عام، حيث استطاعت بالتعاون مع الجهات المعنية السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء وتحويل التحدي الكبير إلى فرصة اقتصادية من خلال الوعي وتقديم الدعم الفني للأهالي والمزارعين، وأثمرت الجهود المبذولة تجنب انبعاثات ملوثات الهواء بلغت ما يزيد عن 158653 طن (148961 طن جسيمات صلبة ، 7307 طن غاز ثاني أكسيد النيتروجين ، 2386 طن غاز ثاني أكسيد الكبريت ) وقد تم خلال هذا العام ما يلى:

تجميع أكثر من 2.123 مليون طن من قش الأرز بنسبة 99% من كمية قش الأرز الناتجة من إجمالي المساحة المنزرعة خلال الفترة من 21 سبتمبر حتى 15 نوفمبر2022 .

تجميع 138.8 ألف طن من مخلفات حطب الذرة الرفيعة خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 15 نوفمبر2022 .

تكثيف حملات فحص عوادم المركبات خلال المنظومة للتقليل قدر الإمكان من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيت وصل إجمالي عدد المركبات التي تم فحصها بالتعاون مع وزارة الداخلية إلى حوالى 12383 مركبة.

التفتيش على ما يقرب من 3455 منشأة والمرور عليهم تنوعت ما بين مكمورة فحم، مسبك، مصنع طوب بالإضافة إلي متابعة تنفيذ قرارات السادة المحافظين بغلق المنشآت الملوثة خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة.

ويعد محور التوعية من أهم العوامل التى ساهمت بشكل غير مباشر فى إنجاح منظومة نوبات تلوث الهواء الحادة، حيث وصل عدد الندوات واللقاءات الجماهيرية التى تم تنفيذها هذا العام إلى ما يقرب من 1767 نشاط توعوي

برنامج فحص عادم المركبات على الطرق

تنفيذ عدد 552 حملة فحص عادم على الطريق قامت بفحص عدد 22835 مركبه تجاوز الاختبار منها عدد 16230 مركبه ، وقد تخللت الحملات توعيه المواطنين وقائدي المركبات بأخطار عادم المركبات وضرورة ضبط محركات السيارات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، كما تم تنفيذ إعادة الفحص داخل المركز الفنى لعادم المركبات لعدد 4930 مركبه من المركبات التى لم تتجاوز الاختبار الأول كشرط لإعادة تسيير المركبة.

برنامج فحص أتوبيسات هيئة النقل العام

• يتم تنفيذ برنامج سنوي لفحص جميع الأتوبيسات التابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة حيث تم خلال عام 2022 فحص أسطول أتوبيسات لعدد 18 جراج مرتين ، بواقع 2467 أتوبيس.

• متابعة تنفيذ خطة البيئة لإحلال وتجديد الأتوبيسات القديمة المتهالكة التي تجاوزت أعمارها التشغيلية 20 عام بأتوبيسات جديدة ،مع متابعة خطة الهيئه لإحلال بعض الأتوبيسات بمحركات تعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من الديزل